España se queda sin gol ante Serbia

La campeona de Europa inicia la defensa de la Liga de Naciones con un empate a cero y sin chispa, pese a dominar con ocasiones muy claras

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española empató a cero este jueves ante Serbia en la primera jornada del Grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones, un partido que dominó y en el que fue de menos a más, aunque le faltó lo más importante, el gol, pese a convertir más de 20 remates, arrancando con un tropiezo la defensa del último título logrado en esta competición.

Menos de dos meses después de levantar la Eurocopa, los pupilos de Luis de la Fuente, sin los sancionados Álvaro Morata y Rodri Hernández, tropezaron en su primer partido de la cuarta edición de la Nations League, en la que defienden trono. Un estreno con poco acierto ofensivo en un partido más abierto que lo esperado, al menos hasta la primera hora de juego.

Los serbios, muy serios y sólidos atrás, tuvieron alguna para sorprender, pero el talento español los embotelló en la recta final, pero no fue el día de los Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo y compañía. Se dejó ver que el estado físico no es el óptimo, algo típico de estas fechas. Así, España deberá esperar al domingo para sumar su primer triunfo, ante una Suiza que perdió ante Dinamarca en el otro partido del grupo.

Con el pitido inicial, y en un estadio algo desangelado, arrancó una España muy reconocible, con la presión alta y el mimo del balón habituales, aunque los primeros en meter miedo fueron los serbios. Al contragolpe, Samardzic pilló adelantada a la defensa española y lanzó un buen balón alto, aunque los atacantes no acertaron a realizar un remate certero y el disparo de Lukic se fue muy desviado.

Este arreón dio alas a Serbia, que empezó a tener más balón y a empequeñecer a una selección española incapaz de salir de su campo. El sólido y compacto entramado defensivo de cinco hombres en el conjunto serbio tampoco ayudaba a los de De la Fuente, algo incómodos en los primeros 15 minutos. La 'Roja' recuperó la posesión y la tranquilidad, pero seguía sin encontrar la profundidad esperada.

En la espesura de España, Nico Williams, con algún disparo lejano, y Lamine Yamal, por su desborde, eran las mejores noticias de la campeona de Europa, que poco a poco iba conquistando terreno. Y pasada la media hora llegó la mejor ocasión española, fruto de un rebote en un pase de Yamal por la derecha que recogió Ayoze de primeras, pero su remate cruzado lo atajó Rajkovic.

Esa acción abrió en cierta medida el encuentro, primero con la respuesta de Serbia con un mano a mano para un Jovic que cometió un error grosero cuando lo más difícil era no meter gol. Y segundo, con un remate lejano de Fabián Ruiz que se fue cerca del poste. Pero la puntería no apareció en los primeros 45 minutos.

MÁS DOMINIO, PERO LA PÓLVORA MOJADA

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió demasiado, y fue Carvajal el que estrenó los acercamientos españoles, fruto de esa conexión con Lamine Yamal a balón parado, aunque sin éxito. Pero ya era otro equipo, con más fluidez en el último tercio y con los tempraneros cambios de Grimaldo por Cucurella y Oyarzabal por Ayoze. De la Fuente pretendía poner cerco a Serbia y explotar el recurso del centro lateral con el del Leverkusen y Carvajal.

Pero el gol no llegaba. Estuvo cerca con una deliciosa falta botada por Grimaldo que despejó Rajkovic con una buena estirada, con un disparo posterior de Yamal que lamió el poste en una jugada embarullada, en un intento que repitió solo unos minutos después topándose con el ex del Mallorca. Serbia ya solo podía defender con todos sus jugadores en el área, dejando claro que el plan era no encajar y estar siempre enganchado al partido.

Aunque el cansancio también hacía mella y un error defensivo de Serbia pudo costarles muy caro, dejando un balón franco a Fabián Ruiz dentro del área, pero el de Los Palacios estuvo muy lento y perdió tiempo con el balón en los pies. Otra gran oportunidad que se iba al limbo.

El acoso de España sobre Serbia ya era total, con un goteo constante de acercamientos que no llegaban a materializarse. Ni siquiera con Joselu Mato ni Ferran Torres, dos jugadores con una magnífica relación con el gol, en el campo. Serbia asustó de manera aislada, pero el 0-0 fue el marcador final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SERBIA, 0 - ESPAÑA, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

SERBIA: Rajkovic; Eracovik (Simic. min.46), Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Nedeljkovic, Ilic (Mitrovic, min.85), Lukic, Birmancevic; Samardzic (Grujic, min.74), Jovic (Ratkov, min.74) y Zivkovic (Belic, min.62).

ESPAÑA: Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo, min.56); Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri, min.76), Olmo (Joselu, min.82); Lamine Yamal, Ayoze Pérez (Oyarzabal, min.56) y Nico Williams (Ferran Torres, min.82).

--GOLES:

--ÁRBITRO: Serdar Gozubuyuk (NED). Amonestó con tarjeta amarilla a Erakovic (min.6), Birmancevic (min.44) y Belic (min.70) por parte de Serbia y a Ayoze Pérez (min.21), Carvajal (min.26), Lamine Yamal (min.41), Le Normand (min.59) y Dani Olmo (min.67) en España.

--ESTADIO: Rajko Mitic (Belgrado).