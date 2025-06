España quiere disipar dudas en el debut del Europeo ante la anfitriona

Los de Santi Denia llegan al primer partido del campeonato tras caer en sus dos últimos partidos de preparación y sin un once definido

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española sub-21 se enfrenta este miércoles a la anfitriona Eslovaquia en el estadio Tehelné pole de Bratislava (18.00 horas), en la primera jornada de la fase de grupos del Europeo Sub-21 2025, un partido en el que los de Santi Denia intentarán arrancar con un triunfo un campeonato al que llegan como actuales subcampeones y con el objetivo de levantar el título.

Ya no hay más margen de probaturas, España debuta este miércoles en el campeonato de Europa Sub-21 de Eslovaquia. Lo hará ante la anfitriona e inmerso en un mar de dudas, a las que lo han llevado los malos resultados desde que finalizara la fase de clasificación, la composición de una lista que no tiene a muchos de los mejores jugadores españoles en edad sub-21 y la falta de un once definido para afrontar el torneo.

La 'Rojita' llega a su debut tras haber perdido sus dos últimos partidos preparatorios para el Europeo --Alemania (3-1) y Ucrania (0-1)-- y empatar el anterior --República Checa (2-2)--. Eso sí, España firmó una fase de clasificación notable en la que sumó 28 de 30 puntos posibles con un único empate concedido ante Bélgica y ganando los últimos cinco duelos.

Sin embargo, las complicaciones de la configuración de la lista, en la que no están jugadores importantes durante la clasificación como Pablo Barrios, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fermín López o Samu Aghehowa, han marcado la previa del campeonato. Pese a ello, la selección española parte como una de las principales favoritas de cara a levantar el trofeo y con uno de los grupos más talentosos del torneo.

En el debut, se esperan pocos cambios con respecto a los once elegidos por Santi Denia para medirse a Ucrania en Alcorcón, siendo el de Yeremay, que abandonó por lesión la concentración, por Raúl Moro el único esperado. Así, Javi Guerra y Jauregizar repetirían en el doble pivote y Pablo Torre en una mediapunta a la que también opta Alberto Moleiro. Todo ello para lograr una victoria ante una Eslovaquia que ganó el último precedente entre ambos en 2024, pero al que ha ganado en las otras seis veces que se han visto las caras.

Por su parte, los anfitriones tampoco llegan en el mejor de los momentos al arranque de la competición tras encadenar cinco partidos sin ganar --empates ante Eslovenia y Países Bajos y derrotas ante Portugal, Alemania y Francia--. Pese a ello, Eslovaquia ha demostrado ser un equipo peligroso y que tiene jugadores de talento como Nino Marcelli.

El extremo izquierdo del Slovan de Bratislava es el líder ofensivo del equipo y el jugados más diferencial. Así lo ha demostrado con su club esta temporada, con el que ha participado en doce goles, cuatro de ellos en Liga de Campeones. Sin embargo, la fragilidad defensiva es el principal punto débil de un combinado eslovaco que ha encajado trece goles en los últimos cinco partidos que ha jugado.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESLOVAQUIA: Danko; Sikula, Ujlaky, Jakubko, Gazi; Svidersky, Nebyla, Sauer; Holly, Cerepkai y Marcelli.

ESPAÑA: Iturbe; Pubill, Tárrega, Mosquera, Gerard Martín; Jauregizard, Javi Guerra; Diego López, Pablo Torre, Moro; y Joseph.

--ÁRBITRO: Damian Sylwestrzak (POL).

--ESTADIO: Estadio Tehelné pole (Bratislava).

--HORA: 18.00/ La 1.