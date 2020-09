España quiere hacer bueno el punto de Alemania Los de Luis Enrique buscan el liderato ante Ucrania en el Di Stéfano

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol busca este domingo (20.45 horas/La 1) la primera victoria de un año atípico en su partido contra Ucrania, un enfrentamiento que tendrá lugar en el estadio Alfredo Di Stéfano y que puede suponer el liderato del grupo A4 en la segunda edición de la Liga de Naciones de la UEFA.

España regresó el pasado jueves con hambre de fútbol, con Luis Enrique de nuevo en el banquillo y persiguiendo el estilo que tanto gusta al entrenador asturiano. El empate supo a victoria por cómo llegó y porque enfrente estaba Alemania. Nada más y nada menos que Alemania. Ahora toca hacer bueno ese punto como local en la segunda jornada.

Ucrania será el rival, un equipo dirigido por el mítico ex delantero Andriy Shevchenko que llega a la capital de España como primera del grupo tras derrotar a Suiza en el estreno (2-1). Los goles de Zinchenko y Yarmolenko dan un colchón importante al combinado ucranio, que intentará dar la sorpresa en su primera participación en la máxima división de la 'Nations League'.

Sin embargo, la historia dice que España nunca ha perdido contra Ucrania, cuatro victorias y un empate, el conseguido en el año 2003. Los últimos duelos entre ambos fueron en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016 y España ganó los dos por 1-0 en Sevilla y en Kiev.

Para este partido, Luis Enrique podría introducir varios cambios respecto a su ya renovado once inicial frente a la 'Mannschaft'. En esta ocasión, lo más probable es que haya relevo en la parte delantera, con presencia del 'repescado' Gerard Moreno y también que haya movimiento en alguno de los centrocampistas, Thiago o Busquets, para dar entrada a Rodri junto a Fabián, de los más destacados en el debut.

Otra de las novedades podría llegar con Adama Traoré, que sí ha viajado a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de que su primera PCR fuese "no concluyente". El ex del Barça dio negativo en los siguientes test y será de la partida tras una convocatoria frustrada de la mano de Robert Moreno. Este domingo finalmente podrá debutar como internacional español.

UCRANIA JUEGA "BASTANTE BIEN"

Luis Enrique no tuvo reparos en reconocer las fortalezas del equipo ucraniano y no dio "ni una ventaja" a su rival en cuanto al once inicial se refiere. "No quiero dar ventajas a Ucrania porque ya juega bastante bien como para decirle quién juega", dijo en la previa el técnico español, que elogió a De Gea por su "gran último partido", pero para jugar al despiste dijo que también es "capaz" de "sacar a Kepa o Unai".

El conjunto del Este de Europa, además de estar dirigido por el gran buque insignia del fútbol ucranio, cuenta en sus filas con jugadores experimentados en partidos internacionales. Es el caso de su portero Andriy Pyatov, del delantero Júnior Moraes, de origen brasileño, ambos el Shakhtar Donestk, o de Andriy Yarmolenko, que sigue marcando goles en el West Ham de la Premier inglesa.

El que también es un fijo y ya no cumple la treintena es el exsevillista Yevhen Konoplyanka, que juega en el Shakthar tras su paso por España y tres temporadas en el Schalke alemán. Una referencia en el costado izquierdo que será uno de los escollos que tendrá que superar España para hacerse con el primer puesto en casa y mandar un mensaje al resto de rivales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Thiago, Fabián, Rodri, Jesús Navas, Ansu Fati; y Gerard Moreno.

UCRANIA: Pyatov; Tymchyk, Krivtsov, Matvienko, Mykhaylichenko, Malinovskiy, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Konoplyanka; y Moraes.

--ÁRBITRO: Benoît Bastien (FRA).

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano (Madrid).

--HORA: 20.45/La 1.