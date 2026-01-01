España quiere su segunda estrella en 2026

Archivo - Pedri of Spain lamenting during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Bulgaria at Jose Zorrilla on October 14, 2025 in Valladolid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

La selección española masculina de fútbol intentará ser una de las protagonistas de la gran cita deportiva de 2026, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará entre junio y julio y al que acude como una de las grandes favoritas a un título que supondría su segunda estrella y que devolvería a la 'Roja' a la cima del fútbol mundial más de una década y media después de ganar su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Llega 2026 y con ello un año marcado en rojo en el calendario futbolístico. Cuatro años después de que Messi y Argentina se coronaran reyes del fútbol en Catar, el trofeo más preciado del fútbol volverá a estar en juego. Esta vez será el MetLife Stadium de Nueva Jersey el escenario en el que, el próximo 19 de julio, se conozca al nuevo campeón del mundo para los siguientes cuatro años. Un partido en el que España aspira a estar por segunda vez en su historia.

La selección española llega, por primera vez en mucho tiempo, como seria aspirante al título. El equipo dirigido por Luis de la Fuente y comandado en el campo por jugadores de talla mundial como Lamine Yamal, Pedri o Fabián Ruiz, llega a la cita mundialista como vigente campeona de Europa, subcampeona de la Liga de Naciones y encadenando 31 partidos oficiales sin conocer la derrota. Unos resultados brillantes a los que se podría sumar la conquista de la 'Finalísima' en el mes de marzo.

Un título que medirá en Doha a la campeona de América, Argentina, y la campeona de Europa, España, y que sustituye a la extinta Copa Confederaciones. Así, en caso de que España consiguiera superar a los de Lionel Scaloni, sumaría el único título que le falta en un palmarés en el que están un Mundial, cuatro Eurocopas y una Liga de Naciones. Además, supondría un nuevo récord de imbatibilidad, superando los 31 partidos oficiales que estuvo Italia sin perder entre 2018 y 2021.

Sería la mejor manera de llegar a un Mundial en el que la 'Roja' se encuentra entre la principales candidatas a ganar el título y donde espera resarcirse de los últimos reveses vividos en este evento. Hasta el momento, sólo una generación de futbolistas españoles ha conseguido proclamarse campeona del mundo. Aquella fue la total dominadora del fútbol de selecciones entre 2008 y 2012, un ciclo que inició con la conquista de una Eurocopa por la que muy pocos apostaban.

Un camino idéntico al que iniciaron los de Luis de la Fuente en Alemania 2024 que ahora ansían con volver a estar con las mejores ya que tras el éxito de Sudáfrica ni siquiera ha alcanzado la ronda de cuartos de final. En Brasil 2014 no pasó la fase de grupos y los penaltis la apartaron en octavos de final ante en Rusia 2018, ante la anfitriona, como en Qatar 2022, ante la revelación Marruecos.

Ahora, cuatro ediciones y 16 años después de tocar el cielo en Johannesburgo, la España de Pedri, Lamine Yamal, Rodri, Fabián, Merino, Nico Williams, Unai Simón y Dani Carvajal llega a Estados Unidos, México y Canadá con el único propósito de bordar en el pecho su segunda estrella. Una empresa en la que la actual campeona, Argentina, la Francia de Kylian Mbappé, Inglaterra, Alemania y la Portugal de Cristiano Ronaldo serán sus máximos rivales.