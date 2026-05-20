España recibirá a Dinamarca en la Caja Mágica

Archivo - Fran Guerra durante el Dinamarca-España de la fase de clasificación para el Mundobasket 2027 - FEB - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto recibirá a Dinamarca en la Caja Mágica de Madrid el próximo 2 de julio a las 19.00 horas, en el penúltimo partido de la primera fase de clasificación para el Mundial de 2027 de Catar, según confirmó este miércoles la FEB.

El partido se disputará en este recinto de la capital gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre la FEB y el Ayuntamiento de Madrid para la organización de diferentes eventos hasta la celebración del Eurobasket 2029.

La Caja Mágica, espacio en el que se disputan diferentes torneos deportivos del máximo nivel, principalmente el Mutua Madrid Open de tenis, será el escenario en el que el conjunto dirigido por Chus Mateo mantenga su invicto y se asegure la primera plaza ante una Dinamarca a la que ya superó 64-74 en Copenhague en el debut del actual seleccionador nacional.

Tras este choque, viajará a Tiblisi para medirse a Georgia el domingo 5 de julio a las 17.30 horas en el último partido de esta primera fase, y posteriormente se volverá a concentrar en agosto para el inicio de la segunda donde se enfrentará a las tres primeras del grupo formado por Grecia, Portugal, Montenegro y Rumanía.