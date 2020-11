España repite goleada ante Moldavia y acaricia la Eurocopa femenina

LAS ROZAS (MADRID), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol acaricia ya la clasificación para la Eurocopa del año 2022 después de sumar tres puntos más este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) al firmar la esperada goleada (10-0) ante Moldavia.

España ya está en cabeza de su grupo de la fase de clasificación, con dos puntos de ventaja sobre Polonia, a la que recibirá en las instalaciones federativas el martes (21.00 horas) en busca de sellar un recorrido inmaculado donde hasta ahora sola las polacas han sido capaces de arañarles un punto.

Como estaba previsto, el partido ante las moldavas no tuvo mucho historia, en buena medida por la buena actitud de las locales, que tuvieron la "actitud" que les había reclamado el seleccionador Jorge Vilda y que pese a la goleada nunca bajaron el pistón ante un rival netamente inferior.

Tampoco se relajó el técnico madrileño, que salvo en defensa, donde no alineó a sus dos teóricas centrales titulares, 'Mapi' León e Irene Paredes, además de a Leila Ouahabi, dispuso prácticamente a todas sus piezas más fijas, con Nahikari García, que volvía tras un año y tras 'batallar' durante mucho tiempo con una lesión en el pie, como acompañante de Jenni Hermoso.

España se lanzó a por el partido desde el pitido inicial y lo hizo fiel al manual que predican Vilda y sus jugadores. Paciencia y toque para desarmar la defensa visitante, muy atrás, pero con pocos argumentos para parar la calidad española, personificada en una Alexia Putellas que atraviesa un sensacional momento, al igual que Aitana Bonmatí.

Precisamente estas dos jugadoras fabricaron el 1-0, que sólo tardó siete minutos en llegar y culminado por la segunda, una jugadora que tiene mucho gol desde la segunda línea. A partir de ahí, sin prisa pero sin pausa y con dos 'puñales' por las bandas como Mariona Caldentey y Marta Cardona, fueron cayendo poco a poco los goles.

Jenni Hermoso no faltó a su cita e hizo el segundo y el tercero ante una Munteanu que fue de lo mejor de las suyas con paradas de mérito. Caldentey no falló desde el punto de penalti y Bonmatí firmó su doblete, mientras que un autogol de las moldavas cerró la media docena al descanso.

Tras este, Moldavia no varió y continuó sin dar ningún problema a una Lola Gallardo que aguantó el frío y la falta de actividad con continuos ánimos a las suyas. Aunque el combinado nacional no estuvo tan eficaz ante un área rival, ahora defendida por Panova, y excesivamente congestionada por las de Eduard Blanuta, no se relajó y se esmeró en impedir que las moldavas pasasen del mediocampo.

Alexia Putellas hizo su gol para Virginia Torrecilla, Patri Guijarro demostró su clase, Eva Navarro su habilidad en el área para igualar el marcador de Chisinau y Hermoso culminó su triplete para redondear el 10-0. También dio tiempo para ver el debut internacional de otro joven valor como Teresa Abelleira.