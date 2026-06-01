Publicado 01/06/2026 11:22

España sufre una avería en el GP de Nueva York y se sale del podio de la general de SailGP

El equipo español de SailGP pelea con el británico en el GP Nueva York 2026
El equipo español de SailGP pelea con el británico en el GP Nueva York 2026 - RICARDO PINTO/SAILGP

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de SailGP no pudo brillar este fin de semana en el Gran Premio de Nueva York, sexta cita del calendario de la Temporada 6 del prestigioso circuito de catamaranes voladores, por culpa de una avería en su F50 que le dejó sin participar en la jornada del domingo y que le saca del podio de la general provisional.

La reacción de 'Los Gallos', que venían de sumar muy buenos resultados en Brasil y Bermuda, se vio cortada en un fin de semana algo caótico y donde su gran sábado, donde batieron incluso el récord de velocidad con ala de 24 m, alcanzando los 101,22 km/h, y ganaron dos de tres mangas, tampoco sirvió ya que después que el viento obligase a la organización a limitar la competición a solo cuatro equipos, finalmente las carreras quedarían sin puntuación, al no haberse disputado con la flota al completo, con el fin de mantener la integridad y la equidad de la competición.

Y el domingo fue adverso para el 'F50' de España. Un problema técnico en un hidráulico impedía operar la orza de estribor y el equipo que lidera Diego Botín no pudo competir en ninguna de las carreras del día que dejaron además choques en las embarcaciones de Brasil, Italia y Estados Unidos, sin regatistas heridos, pero con daños en los tres 'F50' que abren interrogantes de cara al Gran Premio de Canadá del 20 y 21 de junio.

La final la disputaron Australia, Gran Bretaña y Canadá, con los australianos quedándose la victoria para dejar claro su liderazgo en una general que dominan con 55 puntos, por delante de británicos (44) y estadounidenses (38), con España ahora cuarta con 34 puntos. "Obviamente estamos muy frustrados, pero son cosas que están fuera de nuestro control. Estamos tranquilos con cómo estamos trabajando y seguimos para adelante", lamentó Diego Botín.

Contador

Contenido patrocinado