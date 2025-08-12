España suma dos oros en pruebas de Patinaje de Velocidad de los Juegos Mundiales

Los patinadores españoles Patxi Peula y Sebastián 'Chevi' Guzmán logran la medalla de oro en las pruebas de 10.000 metros y Sprint, respectivamente, en Patinaje de Velocidad de los Juegos Mundiales 2025. - FEDPATINAJE

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los patinadores españoles Patxi Peula y Sebastián 'Chevi' Guzmán se colgaron este martes la medalla de oro en las pruebas de 10.000 metros y Sprint, respectivamente, en Patinaje de Velocidad de los Juegos Mundiales que se están disputando en Chengdú (China), en una jornada en la que España sumó otros tres bronces en Wushu, Squash y Balonmano Playa.

El vigués 'Chevi' Guzmán, en la vuelta Sprint, y el vitoriano Patxi Peula, en los 10.000 metros, se proclamaron este martes campeones de estas pruebas y sumaron dos medallas de oro para la delegación española en los Juegos Mundiales que se disputan hasta este domingo en la ciudad china de Chengdú.

Guzmán, que también ganó su semifinal, se impuso en la Final A con un tiempo de 34.372, por delante del colombiano Jhon Edwar Tascon y el francés Yvan Sivilier. Mientras que Peula venció su prueba de los 10k al paraguayo Julio César Mirena y el francés Martin Ferrie.

Además, las 'Guerreras de la Arena' firmaron una actuación sobresaliente en el partido por el tercer puesto en Balonmano Playa femenino de los Juegos Mundiales, imponiéndose con autoridad a Dinamarca por 2-0 (20-16 y 18-10).

Las de Juan Pablo Morillo supieron mantenerse firmes ante la presión inicial del conjunto danés y abrieron brecha en el marcador del primer set en la recta final de este para cerrar el parcial con un 20-16. El segundo set comenzó con una España mucho más intensa, y aseguró la medalla con un 18-10.

También se colgó el bronce en Squash de los Juegos Mundiales la española Marta Domínguez, cabeza de serie número cinco del torneo, con una brillante victoria por 3-0 (12-10, 11-5 y 11-2) sobre la número dos, la hongkonesa Tomato Ho.

Finalmente, en la jornada de este martes, el español André Fandiño logró la primera medalla para España en Wushu, deporte de combate derivado de las artes marciales chinas tradicionales, al imponerse (0-2) en el combate por el bronce al ucraniano Volodymyr Shevchenko.