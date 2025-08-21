España suma otras cuatro finales en el Mundial de Milán de piragüismo en esprint

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) ha sumado cuatro nuevas finales por las medallas en el segundo día de competición en los Campeonatos del Mundo de Sprint Olímpico que se están disputando en el Parco Idroscalo de Milán, el K4 500 femenino, el C2 500 masculino, el C1 200 masculino y el K1 1000, y de las otras seis pruebas que disputaron los nuestros, en cinco de ellas consiguieron el pase a semifinales.

En el C2 500, Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez empezaron en la primera serie, en la que solo los vencedores ganarían el billete a la final, sabiendo llevar su embarcación al triunfo de una manera consistente, con más de un segundo de margen en meta sobre la embarcación germana. La dupla española, bronce en los juegos de París y oro en la Copa del Mundo de este año en Szeged, lucharán por las medallas en la final del domingo 24 de agosto a las 10.47 horas.

Ya por la tarde, las primeras en meterse en la final fueron las chicas del K4 500. Ouzande, Val, Fernández y Pardo vencieron en su serie y lucharán por el oro este viernes a partir de las 15.18 horas. A continuación, Laura Pedruelo también consiguió un meritorio billete para la final del K1 1000. En una complicada semifinal, bajó de los 4 minutos (3,58.26) para vencer la serie y medirse a las mejores este viernes a partir de las 15.32 horas en la final.

El último en clasificar a la final A fue Pablo Graña en el C1 200. Compitió en una exigente semifinal, pero su calidad se impuso en los últimos metros para vencer en su serie de semifinal. Este viernes luchará por el oro a las 15:40 horas.

El resto de los españoles en la jornada también cumplieron con sus expectativas. Victoriia Yarchevska logró la segunda posición en su serie de la prueba del C1 200, logrando el pase a semifinales. Por su parte, la debutante en un Campeonato del Mundo senior, Nerea García, consiguió el billete a semis en la prueba de velocidad de K1 200 y luchará por un puesto en la final desde la calle dos de la semifinal.

También el mallorquín Álex Graneri, resolvió con solvencia su serie, ganándola, para meterse en la semifinal, y en las dos últimas pruebas de la mañana, los K2 500 masculinos y femeninos cumplieron su objetivo. Estefanía Fernández y Begoña Lazcano lograron la tercera plaza de su serie, y Enrique Adán y Carlos García fueron cuartos, pasando ambas embarcaciones pasan a semifinales.