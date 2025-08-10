España suma tres nuevos bronces en los Juegos Mundiales

La gimnasta española Melania Rodríguez conquista la medalla de bronce en la final de doble mini tramp de gimnasia artística en los Juegos Mundiales - RFEG

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta española Melania Rodríguez ha conquistado este domingo la medalla de bronce en la final de doble mini tramp de gimnasia artística en los Juegos Mundiales, que se están disputando en Chengdú (China), una jornada en la que España ha cosechado otros dos bronces gracias a María Prieto, en la prueba esprint de orientación; y en barco dragón, en la prueba de 10 asientos persecución 2.000 metros.

La quinta jornada de los Juegos Mundiales, conocidos como los Juegos Olímpicos de los deportes no incluidos en la cita olímpica, dejó el récord mundial de Melania Rodríguez realizando pirueta barani carpa triple en la final de DMT femenino.

A pesar de lograr el salto de más puntuación de las finalistas, la gallega se tuvo que conformar con la medalla de bronce -26.900 puntos-, completando un podio que encabezó la portuguesa Diana Gago por delante de la estadounidense Grace Harder.

Por su parte, María Prieto hizo historia para la orientación al lograr la primera medalla española para el deporte en la cita al colgarse el bronce en la prueba esprint, acompañada en el podio por las suizas Simona Aebersold y Natalia Gemperle, oro y plata respectivamente. Respecto al resto de deportistas españoles en orientación, Quim Vich finalizó en 28ª posición, mientras que Ana Defez fue 38ª.

En la prueba de 10 asientos persecución 2.000 metros de barco dragón, el equipo español, formado por Loreto Macho, Miguel Ordóñez, Pablo Silva, Iago Monteagudo, Jakub Michalowicz, Jorge Alonso, Nerea Novo, Lara Feijóo, Carmen Villar, Noa Conde, Antía Landeira y Luis Ourille, se llevó el bronce (9:23.84) solo superado por Ucrania (9:19.87) e Indonesia (9:22.43).