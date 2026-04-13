España termina segunda en el GP de Brasil de SailGP

El equipo español durante el GP de Brasil de la Temporada 6 de SailGP - SALVA FONOLLA

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de SailGP continúa con su buena progresión en la Temporada 6 de la SailGP, el prestigioso circuito de vela con catamaranes, y firmó en el Gran Premio de Brasil disputado en Río de Janeiro este fin de semana su tercera final consecutiva para acabar segundo y acercarse al podio de la general.

'Los Gallos', que la semana pasada fueron adquiridos por 'Quantum Pacific', se rehicieron a una complicada primera jornada y lograron meterse en la final junto a Australia y Suecia, a los que no pudo batir, aunque el resultado le coloca en la cuarta posición de la clasificación general.

El primer día en aguas de Río de Janeiro fue de contrastes y el 'F50' español pilotado por Diego Botín supo mantener sus opciones gracias a una victoria en la segunda manga por delante de Suecia y Alemania.

Ese buen resultado ayudó a otros más discretos en la bahía de Guanabara con un quinto, un sexto y un octavo completando la actuación del sábado de 'Los Gallos', que cerraron en la quinta posición provisional de la general, pero a tan sólo cuatro puntos de la cabeza.

Y la reacción llegó el domingo con una mayor regularidad y aunque España no obtuvo victorias, sus dos cuartos puestos y un segundo, le terminaron por clasificar para su tercera final consecutiva de la temporada junto a Australia y Suecia.

En la manga definitiva, el equipo australiano volvió a imponer su ley desde la salida para controlar, controlando la regata de principio a fin y sellando la victoria tras un domingo perfecto en el que se adjudicó todas las carreras.

Por detrás, el equipo liderado por Diego Botín vivió un bonito mano a mano con el sueco que no se decidió prácticamente hasta la línea de meta. Finalmente, el Spain SailGP Team salió vencedor de este duelo para concluir segundo y ascender a la cuarta plaza de la general con 25 puntos, a sólo dos del podio que marca el equipo estadounidense, a tres del británico y a diez del australiano. La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Bermuda los días 9 y 10 de mayo.

"Estamos teniendo un buen arranque de temporada. A pesar de la rotura en Perth (Australia), hemos conseguido subir al podio en todos los eventos. Este segundo puesto en Río de Janeiro es un muy buen resultado, aunque también es cierto que ha habido un equipo que ha estado navegando mejor que el resto, como es Australia. Tenemos que fijarnos en ellos para seguir creciendo porque nuestro objetivo está en lo más alto", subrayó Diego Botín en declaraciones facilitadas por el equipo español.