España termina segunda en la preliminar de equipo libre del Europeo

Archivo - SINGAPORE, July 25, 2025 -- Team Spain perform during the team acrobatic final of artistic swimming at the World Aquatics Championships in Singapore, July 25, 2025. - Europa Press/Contacto/Then Chih Wey - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de natación artística ha finalizado en segunda posición en la preliminar de la rutina libre en la tercera jornada del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París, y tratará de conseguir medalla en la final del lunes.

En el Centro Acuático Olímpico de la capital francesa, el conjunto formado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña, que saltó a la piscina en último lugar, ejecutó su ya emblemática rutina 'La locura' y sumó una puntuación de 266.5275.

Con 134.2275 puntos en elementos y 132.3000 en impresión artística, las de Andrea Fuentes, con la dificultad más alta entre todas las participantes, pagaron caro un 'base mark' por una mala ejecución en la segunda acrobacia, que les impidió liderar la clasificación.

Así, se quedaron a algo más de seis puntos de Rusia (272.7400), que dominó la jornada con una rutina sin errores. Por detrás de las españolas terminó Italia, también penalizada con un 'base mark' que les dejó a más de 30 puntos de las de Fuentes (235.7041).

Hasta el momento, España acumula dos medallas en el certamen, dos platas, ambas protagonizadas por Iris Tió, que se colgó una de ellas junto a Lilou Lluís en la final de dúo libre femenino y la otra, junto a Dennis González en la de dúo libre mixto.