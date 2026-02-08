España termina sexta en las Series Mundiales de rugby seven de Perth - ALEX HO

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby seven ha finalizado en sexta posición en la prueba de las Series Mundiales de Perth (Australia), tras vencer en las semifinales por el quinto puesto a Gran Bretaña (28-19) y caer en la final frente a Argentina (19-24).

En el primer duelo, los británicos ya mandaban por 0-14 a los tres minutos. El equipo español reaccionó por mediación de Juan Ramos, que anotó el primer ensayo español, y Jeremy Trevithick puso el empate prácticamente con el tiempo cumplido al descanso (14-14).

Ya en la segunda parte, primero Edu López y después Bozal sumaron nuevas marcas para aumentar la renta (28-14), con un Juan Ramos inmaculado en la patada que no desaprovechó ninguna de las conversiones de dos puntos. El equipo británico sumó un último ensayo por mediación de Ross McKnight, pero no fue suficiente para evitar la victoria española.

En la final por el quinto puesto, el equipo argentino se fue 0-12 en el marcador en el minuto 5, pero Edu López sumó el primer ensayo español del partido en el minuto 6. Legorburu sumó un nuevo ensayo que, con la buena transformación de Ramos, empató el partido (12-12) antes del descanso.

En la reanudación, Pedro De Haro puso en ventaja a los 'Pumas'. Sin embargo, Jeremy Trevithick empató en el minuto 11 con la conversión de dos sumada por Ramos. El partido estaba igualado a 19 a falta de tres minutos para el final, pero fueron finalmente los argentinos los que se llevaron la victoria gracias a una anotación de González.

De esta manera, los 'Leones' finalizan sextos en Perth. La próxima cita del circuito será en Vancouver (Canadá) el 7 y 8 de marzo.