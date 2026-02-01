España termina sexta en las Series Mundiales de rugby seven de Singapur

La selección española masculina de rugby seven en Singapur - ALEX HO/WORLD RUGBY

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby seven ha terminado este domingo en sexta posición en la prueba de las Series Mundiales celebrada en Singapur, después de vencer a Argentina (26-12) y perder ante Australia (12-26) en la final por el quinto puesto.

Los 'Leones' iniciaron el día en las semifinales por el quinto puesto del torneo ante el combinado albiceleste. Logró adelantarse en la primera jugada del partido, cuando Bolinches rompió la defensa de los 'Pumas' y le dejó el ensayo en bandeja a Jeremy Trevithick, que al final del partido terminaría con tres ensayos.

Pese al ensayo con el que Argentina recortó distancias, el equipo español no aflojó y amplió su renta antes del descanso gracias a Trevithick (14-4). La reanudación no cambió el guion del partido y la segunda parte empezó con otro ensayo de Jeremy Trevithick. Los argentinos redujeron diferencias en el minuto 10 para el 19-12, pero Juan Ramos frenó el intento de remontada y sumó el definitivo 26-12.

Posteriormente, España se midió con Australia en un encuentro en el que Trevithick anotó un ensayo nada más empezar, pero el equipo rival reaccionó de inmediato al golpe. Tres ensayos consecutivos para Australia le dieron la vuelta al marcador antes del descanso (5-19).

En la segunda mitad, un ensayo de Legorburu a poco más de dos minutos para el final hizo que el equipo español recuperara sus opciones. Sin embargo, William Cartwright acabó con sus esperanzas con un ensayo en el último minuto de partido para cerrar el encuentro con un marcador de 12-26. La próxima cita del calendario será la próxima semana en Perth (Australia).