España termina tercera en la final del Gran Premio de Nueva Zelanda de SailGP - SIMON BRUTY | SAILGP

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo español ha terminado en tercera posición en la final del Gran Premio de Nueva Zelanda, segunda prueba del Mundial de SailGP que se ha disputado en Auckland, en la que los de Diego Botín sellaron su primer podio del año en un fin de semana marcado por el fuerte viento.

En esta segunda jornada, la competición puso en funcionamiento, por primera vez en su historia, un novedoso formato de competición con flota dividida, con la idea de garantizar el espectáculo en un campo de regatas estrecho marcado por las fuertes rachas de viento.

Con Nueva Zelanda y Francia fuera tras el accidente del sábado, España necesitaba mantener a raya a Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca, sus inmediatos perseguidores. Los británicos tuvieron la suerte de caer en el mismo grupo que galos y 'kiwis' -ya eliminados-, junto a otros rivales más asequibles, y sumaron dos victorias fáciles que aseguraron su presencia en la final.

Los 'Gallos', por su parte, no pudieron competir en la primera del día, la cuarta de la cita, debido a un fallo técnico en el F50 que inutilizó el uso de los foils. Así, afrontaron la última y decisiva carrera de flota con la necesidad de quedar por delante de suecos y daneses para entrar en la final, y lo lograron al quedar terceros.

Ya en la final, se midieron con los Bonds Flying Roos australianos -tres veces campeones mundiales- y con el Emirates GBR -vigente campeón-. Tras una salida estratégicamente perfecta, España se situó primera, pero los de Tom Slingsby fueron recuperando terreno y se hicieron con el primer puesto a mitad de carrera. Los australianos fueron imbatibles, mientras que los españoles fueron superados por los británicos en la última boya.

"Después de lo que pasó en Perth, haber entrado en la final nos hace sentir muy bien. Es un punto muy positivo sobre el que construir el resto de la temporada. Vamos a seguir apretando a partir de ahora", señaló el piloto del equipo español, Diego Botín.

Además, valoró el formato de flota dividida aplicado durante la jornada del domingo, subrayando su relevancia en condiciones meteorológicas exigentes. "Creo que es una muy buena decisión. En condiciones como estas, trece barcos fuera de control hacen que el riesgo aumente muchísimo, y puede llegar a ser demasiado peligroso", manifestó.

Los 'Gallos' suman así ocho puntos en su primera prueba del Mundial -no pudieron competir en el estreno en Perth por daños en el casco y el foil de su F50-, que les colocan en la sexta posición. La próxima cita será en Sídney (Australia) dentro de dos semanas.