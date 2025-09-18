España vuelve al número uno del ranking FIFA

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol volvió oficialmente este jueves más de una década después al número uno del ranking FIFA en lugar de la actual campeona del mundo, Argentina, después de los resultados del pasado parón internacional.

El combinado que dirige Luis de la Fuente, actual campeón de Europa, se colocó nuevamente en la cabeza de la clasificación mundial tras sus amplias victorias en el inicio de su camino hacia el Mundial de 2026 ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6).

España ya ocupó este privilegio tras ganar la Eurocopa en 2008 y fue capaz de acabar como número uno en el 2009, 2010 y 2011, alternando posiciones, y de forma fija desde septiembre de 2011 hasta el 17 de julio de 2014. Tras ganar la pasada EURO, retornó al 'Top 3' y ahora aprovecha su buena racha y la derrota de Argentina ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para ascender al trono.

La selección suma un total de 1875.37 puntos para estar por delante de Francia, que también supera a Argentina por un escaso margen (1870.92 a 1.870.32), mientras que Inglaterra (1820.44) y Portugal (1779.55) cierran el 'Top 5'. Se da la circunstancia de España domina también el ranking femenino, un doblete histórico.

Dentro del 'Top 10' de esta clasificación retorna Italia, décima, y se sale, lastrada por su inesperada derrota ante Eslovaquia, Alemania, que cae al duodécimo puesto. Precisamente, el combinado eslovaco experimenta el mayor ascenso, diez puestos, para situarse la 42 del mundo