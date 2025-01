El español Javier Romo gana la tercera etapa y lidera el Tour Down Under

El ciclista español Javier Romo gana la tercera etapa y lidera el Tour Down Under australiano

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Javier Romo (Movistar Team) logró la victoria este jueves en la tercera etapa del Tour Down Under, con inicio en Norwood y final en Uraidla tras 147,5 kilómetros, tras irse en solitario en la subida a Knotts Hill y se convierte además en el nuevo líder de la general, con ocho segundos de ventaja sobre el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates).

"Es una victoria muy importante. Este invierno he trabajado mucho, siempre con la mirada puesta en el Tour Down Under y no podía imaginar un día como el de hoy", declaró Romo en declaraciones facilitadas por el equipo.

El de Villafranca de los Caballeros (Castilla-La Mancha), de 26 años recién cumplidos, alcanzó al grupo delantero a 5 kilómetros del final y, una vez consolidó su ataque, supo mantener una ventaja de unos cinco segundos hasta alcanzar la línea de meta en solitario.

Esta es la primera victoria profesional para Romo, que se coloca líder en la primera prueba del World Tour de la temporada 2025 a falta de tres etapas del final. "Es un día increíble, victoria y liderato. ¡Me siento muy feliz!, aseguró el ciclista del Movistar tras lograr la victoria de etapa y el liderato.

Una tercera etapa en la que el pelotón rodó a una gran velocidad desde el inicio, con numerosos intentos por buscar la fuga que finalmente formaron el australiano Fergus Browning y el francés Geoffrey Bouchard, que llegaron a tener hasta tres minutos de ventaja respecto al pelotón.

La fuga llegó a su fin cuando a 25 kilómetros de meta el pelotón alcanzó a la dupla. A falta de 7,5 kilómetros lo probó el local Jay Vine (UAE) con el polaco Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), pero sin éxito, hasta que a falta de 5 kilómetros Romo lanzó un duro ataque en la subida a Knotts Hill que nadie pudo seguir y que le permitió lograr un triunfo que celebró con un pase torero sobe la línea de meta, con el esprint del grupo perseguidor al fondo.

"Estoy muy feliz. Quiero dar las gracias a mi equipo, porqué hoy trabajó a la perfección para que consiguiera este resultado, ellos tenían mucha confianza en mí y lo conseguimos. Apreté en el último kilómetro y sabía que la victoria era mía", declaró Moro, que le dedicó el triunfo a su familia, su novia y a toda la gente que le ha ayudado a logarlo.