Un español, entre los nominados por la NFL a 'Aficionado Internacional del Año 2025'

Archivo - Imagen de un balón de flag football durante un clínic de los Chicago Bears - MANU REINO/TIKI TAKA - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL), la liga estadounidense de fútbol americano, anunció este lunes a los 32 nominados seleccionados de países de todo el mundo para el programa 'Aficionado Internacional del Año', que rinde homenaje a fans que inspiran a otros a través de su pasión por el deporte.

Según un comunicado, entre ellos y por primera vez, hay un español: Cristian Saban Carretero, natural de La Línea de la Concepción (Cádiz) y elegido como 'Aficionado del Año' por los Chicago Bears. En su tercera edición, el programa se ha expandido más allá de Estados Unidos hasta 10 mercados internacionales elegibles con la incorporación de Nueva Zelanda.

Tal y como destaca la competición, hubo más de 3.500 candidaturas para el año 2025, con nominados que representan a nueve países. De entre esos 32 candidatos, el ganador del 'Aficionado Internacional del Año 2025' será nombrado in situ en el NFL Draft 2026 en Pittsburgh.

"Para ayudar a hacer crecer la base de fans internacionales en todo el mundo, los clubes pueden participar en el Programa de Mercados Globales de la NFL, una iniciativa que otorga a los clubes de la NFL derechos de marketing internacional para desarrollar el reconocimiento de marca y la afición más allá de Estados Unidos, a través de la interacción con los fans, eventos y oportunidades comerciales", recordó la NFL.

Actualmente, los 32 clubes de la Liga participan en el programa en 21 mercados internacionales, lo que demuestra el "interés continuo por llegar a los aficionados de la NFL en todo el mundo". El año pasado, Lucas Rossetti, 'Aficionado del Año' de los Miami Dolphins, fue coronado como el 'Aficionado Internacional del Año 2024'.