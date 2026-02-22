El español Yixing Gao conquista el bronce en florete en el Campeonato de Europa cadete de esgrima - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESGRIMA

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tirador español Yixing Gao conquistó el sábado la medalla de bronce en la modalidad de florete masculino en el Campeonato de Europa de esgrima Sub-17, que se está disputando en Tiflis (Georgia).

El floretista de origen chino, nacionalizado español en septiembre de 2025 por carta de naturaleza, cayó en semifinales ante el italiano Giovanni Pierucci. Aún así, logró la primera presea para la delegación española en la cita. En florete femenino, Nerea Dorelle se quedó a un solo asalto de la medalla y se aseguró el octavo puesto.

El sábado arrancó con Yixing Gao, Carlos Segarra y Axel Ainaga logrando la clasificación para el tablón de eliminación directa tras la poule, mientras que Miguel Sánchez se quedó a solo siete puestos de acceder al cuadro. Los tres floretistas avanzaron exentos al tablón de 64, sin necesidad de disputar el cuadro de 128.

Segarra y Ainaga cayeron ante el polaco Wisnik (15- 12) y el húngaro Glatt (15-8), respectivamente. Por su parte, Gao superó al británico Li por 15-7. Posteriormente, en el tablón de 32, se impuso al polaco Borkowski por 15-9. En octavos, el español venció al francés Chino por un ajustado 15-13. En cuartos, derrotó al israelí Koren (15-10), pero en semifinales sucumbió ante el italiano Pierucci (15-8).