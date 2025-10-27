La española María Pérez, nominada a atleta del año fuera del estadio por World Athletics

Archivo - María Pérez llega a Madrid tras ganar dos oros en el Mundial de Tokio 2025 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez, doble campeona del mundo de marcha en 20 y 35 kilómetros, ha sido nominada este lunes al premio de Atleta del Año fuera del estadio que concede la federación internacional de atletismo (World Athletics) dentro de sus 'World Athletics Awards 2025'.

Pérez, que ha cerrado la temporada 2025 invicta, figura entre las cinco candidatas al galardón femenino. Compite contra la etíope Tigst Assefa, subcampeona mundial de maratón y vencedora en Londres; la neerlandesa Sifan Hassan, ganadora del maratón de Sídney; la keniana Peres Jepchirchir, campeona mundial de maratón y quíntuple campeona global; y su compatriota Agnes Ngetich, plusmarquista mundial de 10 kilómetros en una carrera exclusivamente femenina y líder del año en medio maratón.

En la categoría masculina, los nominados son el brasileño Caio Bonfim, campeón mundial de 20 km marcha; el canadiense Evan Dunfee, campeón y plusmarquista mundial de 35 km; el etíope Yomif Kejelcha, líder mundial en 5 y 10 km; el keniano Sabastian Sawe, ganador de los maratones de Londres y Berlín; y el tanzano Alphonce Simbu, campeón mundial de maratón.

La votación para elegir a los finalistas en ambas categorías ya está abierta en las redes sociales de World Athletics (Facebook, Instagram y X) y permanecerá activa hasta el 2 de noviembre. Los ganadores se anunciarán en la gala de los World Athletics Awards 2025, prevista para el 30 de noviembre.