Los españoles Munar y Davidovich quieren citarse en la final de Basilea

Los tenistas españoles Jaume Munar y Alejandro Davidovich alcanzaron la ronda de semifinales del ATP 500 de Basilea (Suiza), que se disputa en pista dura bajo techo, después de llevarse el primer set y con la posterior retirada de sus rivales, el canadiense Félix Auger-Aliassime (6-3) y el noruego Casper Ruud (7-6(1).

La cita en casa del mítico Roger Federer fue una escabechina este viernes, con tres retiradas en los cuatro encuentros de cuartos de final. Además de los partidos de los españoles, el brasileño João Fonseca, quien será rival de Munar, avanzó a la penúltima ronda con la retirada en el tercer set del canadiense Denis Shapovalov.

El balear fue superior a Auger-Aliassime en la pista central del St. Jakobshalle. El de Montreal acusó las casi dos horas que necesitó el jueves para vencer en dos 'tiebreaks' al croata Marin Cilic y se mostró mermado físicamente, lo que acabó en su retirada tras una primera manga en la que no pidió tiempo muerto médico.

El tercer español del ranking salvó dos bolas de rotura con 1-1 y creció para romper y ponerse 3-1. A partir de ahí, Munar solo perdió un punto en sus tres turnos de servicio para rubricar el 6-3 que figuraba en el marcador cuando el canadiense decidió retirarse, otorgándole a Munar una plaza en las semifinales del torneo.

En el partido que cerraba la jornada, Davidovich, en búsqueda de levantar su primer título ATP igual que Munar, se llevó un igualado primer set ante Ruud, decidido en una muerte súbita donde ya solo existió el español. Entonces, el noruego dio un paso al lado y el malagueño avanzó a su sexta semifinal de 2025, donde se medirá con el francés Ugo Humbert.