El Espanyol y el Betis miden su pretensión europea ante los problemas de Alavés y Mallorca

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol y el Real Betis medirán durante la jornada 11 su pretensión de acceso a competiciones europeas, respectivamente, ante el Deportivo Alavés y el RCD Mallorca, que andan en problemas al igual que un Levante UD que abrirá la tanda de este domingo recibiendo al RC Celta de Vigo.

En el Estadio Ciutat de València rodará la pelota desde las 14.00 horas entre dos equipos con rachas distintas. Los 'granotas', con nueve puntos, sufrieron para eliminar 'in extremis' (3-4) al Orihuela en los 1/64 de final de la Copa del Rey MAPFRE y llevaban un mes previo algo gris, habiendo ganado (0-2) solamente en su visita al Oviedo.

Por su parte, el Celta luce 10 puntos y parece haber abandonado su racha de tantos empates. Tras vencer al Niza en la Europa League, con homenaje incluido para Iago Aspas, los vigueses remontaron (2-3) contra Osasuna en la décima jornada liguera y confirmaron su mejoría batiendo por 0-2 al Puerto de Vega en su posterior cita copera entre semana.

En el turno de las 16.15 horas, sobre el césped de Mendizorroza, se verán las caras el Alavés y el Espanyol. Sin el lesionado Jon Pacheco ni el suspendido Facundo Garcés, y con 12 puntos en la tabla, los locales recibirán a un adversario alegre por su 125º aniversario y sus positivos resultados logrados hasta el momento en este arranque de curso 2025/26.

Pese su ajustado triunfo (1-2) contra el Atlètic Lleida en la Copa del Rey, los espanyolistas muestran buena salud y así ya lo demostraban sus otras dos victorias previas, por 0-2 ante el Oviedo y por 1-0 al Elche. Con 18 puntos y en el quinto puesto provisional, los periquitos buscarán aumentar su racha sin el todavía lesionado Javi Puado.

Y para cerrar esta sesión dominical, el Betis recibirá desde las 21.00 a un Mallorca en plena reacción. Los pupilos de Jagoba Arrasate habían entrado mal en el otoño, pero han firmado tres victorias y un empate en sus cinco últimos partidos entre Liga y Copa; su más reciente sonrisa fue en el torneo copero tras ganar por 0-2 al Atlètic Sant Just.

Mientras que los bermellones tienen nueve puntos, el conjunto bético acumula 16 y pelea por puestos altos mientras compagina su temporada doméstica con la Europa League. Para seguir con ese ritmo intenso, será necesario que el plantel de Manuel Pellegrini recupere cuando antes a un Isco Alarcón que ya se ejercita con el grupo y ultima su recuperación.

Eso sí, aún le quedan varios días a Isco para entrar en convocatoria. Tampoco estará Junior Firpo contra el Mallorca, debido a una lesión en su isquiotibial derecho, así que los verdiblancos afrontarán sin él este encuentro clave para aguantar en la tabla al lado del Getafe (17 pts.).

--HORARIOS DEL DOMINGO EN LA JORNADA 11 DE LALIGA EA SPORTS.

Levante - Celta de Vigo. Quintero González (C.Andaluz) 14.00.

Alavés - Espanyol. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15.

FC Barcelona - Elche. Sesma Espinosa (C.Riojano) 18.30.

Betis - Mallorca. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.