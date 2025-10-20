El Espanyol celebra su 125º aniversario con una camiseta amarilla y negra inspirada en la equipación de 1900

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol presentó este lunes una nueva camiseta con el tono amarillo como protagonista junto al negro para celebrar el 125º aniversario de la entidad, inspirada en la primera equipación del año 1900, según un comunicado de la entidad.

La entidad 'perica' recuerda la primera referencia oficial al nacimiento del Espanyol, que aparece publicada el 28 de octubre de 1900 en el diario Los Deportes, según el club, donde "se anunciaba la creación de una nueva sociedad deportiva bajo el nombre de 'Sociedad Española de Foot-ball'", en un artículo que es considerado el acta fundacional de la entidad.

Según el testimonio del propio Ángel Rodríguez, fundador del Espanyol, los primeros colores del equipo fueron el amarillo y el negro: "Uno de nuestros afiliados era fabricante de tejidos y, para confeccionar los equipos, nos regalaba unas prendas de color amarillo", expresó.

125 años después, el Espanyol, de la mano de su Fundación, recupera esos tonos originales en una camiseta conmemorativa, "de estilo retro y con un cuidado que combina historia y elegancia", destacó el propio club, que presenta "una pieza única, inspirada en la primera equipación de 1900", con el protagonismo del amarillo y el negro.

"Entre sus detalles destacan el tramado del trébol de cuatro hojas, elemento decorativo del estilo 'art nouveau' presente en aquella primera noticia de Los Deportes, así como la reproducción íntegra del artículo fundacional en la zona del pecho, símbolo de orgullo y memoria", agregó el comunicado del conjunto 'perico'.