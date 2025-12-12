El Espanyol defiende su momento en Getafe y el Elche quiere aprovechar las dudas del Mallorca

Archivo - Jofre Carreras of RCD Espanyol and Dakonam Djene of Getafe CF compete for the ball during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Getafe CF at RCDE Stadium on April 18, 2025 in Cornella, Barcelona, S - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol buscará defender su actual momento y posición europea en LaLiga EA Sports 2025-2026 en su visita a un Getafe CF siempre complicado en su estadio y que quiere seguir más cerca de la zona alta que de la baja como el Elche CF, que se desplaza a Palma para medirse a un necesitado RCD Mallorca, en partidos correspondientes a la jornada 16 del campeonato que se disputan este sábado.

En el Coliseum se cerrará la actividad sabatina a las 21.00 horas con un duelo entre el Getafe y el Espanyol, dos equipos que arrancaron la campaña centrándose en la permanencia, pero que a punto de terminar el año 2025 se encuentran peleando por los puestos de acceso a competición europea.

De hecho, el conjunto catalán puede presumir de ese privilegio al estar posicionado en una sorprendente quinta posición con 27 puntos, a tan sólo cuatro de la cuarta en poder del Atlético de Madrid y ya a 15 del descenso, mientras que el madrileño es octavo con 20, a cuatro de Europa y a ocho de un peligro que quiere seguir manteniendo lo más lejos posible.

El estado de forma de ambos es un tanto dispar, ya que el Espanyol llega mucho más entonado después de encadenar tres victorias consecutivas tras batir (1-0) al Rayo Vallecano en la pasada jornada y ahora busca una cuarta, algo que no consigue en Liga desde la campaña 2008-2009.

El Getafe, por su parte, alterna victorias con derrotas tras caer el pasado fin de semana ante el Villarreal CF por 2-0, pero en casa no concede demasiado. El equipo azulón sólo ha recibido cinco goles ante su afición y tratatá de sumar su tercer triunfo seguido como local después de haber batido al Elche CF (1-0) y al Girona FC (2-1).

José Bordalás, entrenador del equipo getafense, tiene la importante baja de Luis Milla por sanción y tendrá que decidir quien le sustituye con Javi Muñoz como el mejor colocado, mientras que Manuel González, técnico 'perico', también tiene la ausencia por sanción de Tyrhis Dolan, titular ante el Rayo Vallecano y con Jofre Carreras como posible reemplazo.

EL MALLORCA, A ALEJAR EL PELIGRO ANTE EL ELCHE

Por otro lado, a las 16.15 horas se darán cita en el Estadi Mallorca Son Moix el necesitado RCD Mallorca, que está coqueteando con los puestos de descenso, y el Elche CF, mucho más aliviado en la tabla, pero con problemas para puntuar a domicilio.

El conjunto bermellón no se encuentra en un momento demasiado bueno y necesita volver a la senda de la victoria para asegurarse que no caerá al peligro si encaja una nueva derrota que además puede aumentar la presión sobre Jagoba Arrasate.

La mejor noticia para el técnico vasco es que su equipo se está mostrando mejor como local, donde sólo ha caído en su estreno ante el FC Barcelona, aunque penalizado por haber sumado cuatro empates en sus otros seis partidos, dejando escapar tres puntos en el último ante el CA Osasuna, al que dominaba 2-0 pasado el minuto 80 y recibió dos goles, el último pasado el 90.

Enfrente un Elche que está rayando a buen nivel en su regreso a LaLiga EA Sports, aunque principalmente gracias a su buen hacer en el Estadio Martínez Valero donde tras golear la pasada jornada (3-0) al Girona FC ha sumado ya 16 de sus 19 puntos.

El conjunto franjiverde tiene siete de ventaja sobre el descenso y necesita, para seguir sin excesiva presión sobre esa zona, mejorar su flojo rendimiento a domicilio, agravado por haber perdido en sus últimas cuatro salidas y con sólo seis goles anotados.

Arrasate recupera al capitán Antonio Raíllo, aunque está por ver si juega con la máscara que protege su rostro, el centrocampista Pablo Torre, al lateral Toni Lato y al portero Leo Román, aunque Lucas Bergstrom tiene visos de mantenerse, mientras que tiene la importante baja en el medio de Samú Costa.

Sarabia, por su parte, tiene la baja por lesión de Grady Diangana, titular en la última victoria arriba, pero podrá contar finalmente con el delantero portugués André da Silva, que podría volver al once como compañero de Rafa Mir en esta parte delantera.

--PROGRAMA DEL SÁBADO DE LA JORNADA 16 DE LALIGA EA SPORTS.

Atlético de Madrid - Valencia. Soto Grado (C.Riojano)14.00 horas.

Mallorca - Elche. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15 horas.

Barcelona - Osasuna. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30 horas.

Getafe - Espanyol. Gil Manzano (C.Extremeño)21.00 horas.