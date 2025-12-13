El Espanyol despega en Getafe y el Mallorca aprovecha un regalo del Elche

Leandro Cabrera, Getafe CF - RCD Espanyol - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Espanyol venció (0-1) al Getafe este sábado para enlazar cuatro triunfos seguidos y asentarse en zona europea de la tabla de LaLiga EA Sports, en una jornada 16 que dejó también el triunfo (3-1) del RCD Mallorca ante el Elche CF.

El cuadro catalán venía pidiendo pista y en el Coliseum despegó con una racha que hacía mucho que no vivían los de Cornellà. Al sur de Madrid, en un partido de picar piedra, un cabezazo en el minuto 53 de Leandro Cabrera, a saque de esquina, valió los tres puntos de un Espanyol quinto con 30 por los 20 del 'Geta'.

El primer tiempo no tuvo ocasiones, la mejor de Kike García para los visitantes aunque se anuló por fuera de juego. En el segundo acto, los 'pericos' tomaron la ventaja que supieron defender con oficio y sin sufrir, ya que los de José Bordalás, pese al cambio de táctica hacia algo más ofensivo, no se acercaron al empate. Muchos centro sin remate y algo de suspense al final con Juanmi.

En Son Moix, los locales comenzaron subidos al ritmo de Jan Virgili, que en el minuto 5 cuajó el 1-0 con una arrancada de las suyas por la banda izquierda; avanzó en diagonal y pasó a Manu Morlanes, quien domó el balón en la corona del área y, habiendo esquivado a un zaguero rival, batió a Iñaki Peña con un derechazo raso que entró cerca del poste.

Sin embargo, el equipo visitante reaccionó tras otra intervención de su guardameta y en el 21' logró el 1-1, por un centro de Rafa Mir a ras de suelo desde el costado derecho y que Pablo Maffeo despejó sin querer hacia su portería. Tras el descanso, el Mallorca desatascó el duelo con el 2-1 en el minuto 82 debido a un grave error de Peña sacando el balón.

Fiel al estilo de su entrenador, el Elche quiso salir al toque desde atrás y el exportero del Barça dio un mal pase, que controló Mascarell para marcar con una lejana y bonita vaselina. La sentencia llegó en el 89', cuando el propio Mascarell robó la bola en el centro del campo y desde el lado izquierdo centró a Vedat Muriqi, quien cabeceó a gol.

Esta derrota dejó a los pupilos de Eder Sarabia con 19 puntos en la mitad de la tabla, mientras que la victoria situó ahora al conjunto mallorquín con 17 puntos y algo más alejado de la zona de descenso.