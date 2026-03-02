El Espanyol expresa su "total apoyo" a Omar El Hilali y condena "enérgicamente" el presunto comentario racista

Elche CF - RCD Espanyol - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha manifestado su "más enérgica condena" por un presunto comentario de contenido "discriminatorio y racista" recibido por su jugador Omar El Hilali durante el partido disputado este pasado domingo ante el Elche CF en el estadio Martínez Valero, al tiempo que le ha trasladado su "total apoyo".

Según explicó la entidad blanquiazul en un comunicado, durante el encuentro El Hilali se dirigió en el minuto 78 al colegiado Iosu Galech Apezteguia "para informarle que había recibido un comentario de contenido discriminatorio y racista de boca de un jugador rival", el delantero del equipo ilicitano Rafa Mir.

El árbitro, en ese momento, "activó el protocolo contra el racismo y detuvo el partido durante unos minutos, en los que informó a los entrenadores, capitanes, coordinador de seguridad y delegado de campo".

Ante las informaciones surgidas en las últimas horas, el Espanyol manifestó "su más enérgica condena por lo sucedido y reitera el valor al respeto, la igualdad y la convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego".

Asimismo, el club reprobó "las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales" y expresó "nuestro total apoyo a Omar El Hilali".

"A la espera de que puedan aclararse totalmente los hechos, mostramos nuestro respeto a los procedimientos que se establezcan para determinar con rigor lo sucedido, garantizando el derecho de todas las partes a ser escuchadas", añadió la entidad.

Por último, el Espanyol aseguró que seguirá "promoviendo un entorno ajeno a las conductas discriminatorias y trabajando para que el deporte sea un ejemplo real de integración".