El Espanyol frena su racha victoriosa a domicilio y el Rayo respira a costa del Mallorca

Archivo - Leandro Cabrera of RCD Espanyol looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Sevilla FC at RCDE Stadium on November 24, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha cosechado un empate ante el Levante UD (1-1) que interrumpe su serie de tres victorias seguidas lejos de casa pero que le permite cerrar la primera vuelta en la quinta posición, en una decimonovena jornada de LaLiga EA Sports en la que el Rayo Vallecano ha cortado una racha de ocho encuentros sin vencer superando al RCD Mallorca (2-1).

Kareem Tunde aprovechó su oportunidad como titular en el conjunto granota y fue el primero en avisar en el Ciutat de València con un remate bloqueado por Marko Dmitrovic, antes de buscar de nuevo el tanto con un balón que se fue lamiendo el poste. Los locales no renunciaban al control del esférico, y el cuadro de Manolo González esperó con paciencia su oportunidad.

Carlos Romero y Edu Expósito, ambos cerca del descanso, remataron sin fortuna en las ocasiones más claras de los pericos, que sí consiguieron ver puerta poco después de que el encuentro se reanudase. Era el propio Romero el que, tras un rechace a disparo de Jofre Carreras, cazaba la pelota para clavarla con un zurdazo en la escuadra (min.53).

Los de Luís Castro, sin embargo, reaccionaron casi inmediatamente. Dos minutos después del gol blanquiazul, Iker Losada recibió un balón en largo, lo bajó con el pecho y lo cruzó para ponerlo lejos del alcance del portero serbio (min.55).

Con el partido completamente roto, se sucedieron las ocasiones. Tyrhys Dolan rozó el tanto con un chut que se marchó cerca del palo en el minuto 61, y Carlos Espí respondió con una clara ocasión en la que Urko González de Zárate apareció a tiempo para evitar que se quedase solo ante Dmitrovic. En el 72, Javi Puado abandonaba el terreno de juego lesionado, igual que harían posteriormente Arriaga y Tunde.

Roberto Fernández amenazó con romper el equilibrio del luminoso en el descuento, pero finalmente hubo reparto de puntos. Así, el Espanyol frena su buena racha lejos de casa, que se queda en tres triunfos consecutivos, aunque se afianza en la quinta plaza con 34 puntos, a cuatro de la 'Champions'. El Levante, mientras, suma por tercera jornada seguida y cuenta con 14 unidades, a cuatro de los puestos de salvación.

En Vallecas, el Rayo tomó aire a costa del Mallorca, que marca ahora la zona de permanencia, e interrumpió una serie de ocho partidos ligueros sin conocer la victoria. Desde el 26 de octubre, cuando se impusieron al Deportivo Alavés, precisamente su rival la próxima semana en octavos de Copa del Rey, los de Iñigo Pérez no celebraban un triunfo en la competición doméstica.

Solo cuatro minutos después del pitido inicial, Mendy puso un balón en largo para Álvaro García, que solo tuvo que dar un pase atrás para que Jorge de Frutos anotase el primero de la tarde. Sin embargo, a la media hora, los de Jagoba Arrasate consiguieron neutralizarlo gracias a un cabezazo de Vedat Muriqi a la media hora.

Antes del descanso, con Andrei Ratiu abandonando el campo lesionado, Martin Valjent dio un polémico manotazo en la cara a De Frutos -Arrasate afirmó tras el partido que "eso a las ocho de la tarde no se pita", en relación al Clásico de la Supercopa- y el colegiado señaló penalti, que Isi Palazón se encargó de convertir en el definitivo 2-1 (min.44). Ya en la segunda mitad, Samú Costa rozó la igualada con un disparo que repelió el larguero, y la tensión se mantuvo con la expulsión de Óscar Valentín en el 78 por una entrada sobre Pablo Torre, aunque el marcador no se movió.

El triunfo permite al Rayo ascender a la décima posición y atesorar 22 puntos, a siete de la zona europea y cinco sobre la zona de descenso, que se acerca para los bermellones. El cuadro balear, que solo ha ganado uno de sus siete últimos compromisos ligueros, se quedan con 18 unidades, solo una por encima de los puestos de quema.