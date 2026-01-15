Espanyol y Girona reavivan su pulso en el derbi catalán

Archivo - Azzedine Ounahi of Girona FC and Pol Lozano of RCD Espanyol in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and RCD Espanyol at Montilivi stadium on September 26, 2025 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol y el Girona FC abren este viernes la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium, en un derbi catalán con objetivos bien distintos, con los blanquiazules asentados en la zona europea y dispuestos a volver a la senda del triunfo y los 'gironins' en clara línea ascendente tras mejorar sensaciones y resultados en las últimas semanas.

El balance histórico entre ambos en la máxima categoría es ligeramente favorable al Girona, con cuatro victorias por dos del Espanyol y tres empates en los nueve precedentes disputados en LaLiga, en un duelo con una rivalidad reciente pero equilibrada que ha dejado partidos muy competidos, tanto en Cornellà-El Prat como en Girona.

Los locales llegan a la cita tras encadenar dos jornadas sin ganar, después del empate en el campo del Levante UD (1-1) y la derrota en el derbi barcelonés frente al FC Barcelona (0-2), un partido en el que los 'culers' se llevaron el triunfo tras resistir el empuje inicial 'perico' y sentenciar en la segunda mitad. Antes, el conjunto de Manolo González logró una victoria de prestigio en San Mamés ante el Athletic Club (1-2).

Pese a este pequeño bache, el Espanyol se mantiene quinto en la clasificación con 34 puntos, a cuatro del Atlético de Madrid y de la plaza de Liga de Campeones, con cinco de ventaja sobre el Real Betis, sexto y que marca el límite continental, y con el Celta de Vigo, séptimo.

En la previa, Manolo González valoró el crecimiento del rival y destacó el trabajo del Girona. "Es un trabajo del club y del entrenador. De pico y pala, de ir mejorando semana a semana", afirmó el técnico perico, que también tuvo palabras de ánimo para Javi Puado, recientemente operado de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. "Es una pena porque es un año bonito. Él sabe lo que es y va a volver fuerte. Queremos dedicarle la victoria", señaló.

El técnico confirmó además que el resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones y que Pol Lozano vuelve a estar disponible tras cumplir un partido de sanción contra los 'granota', así que tendrá donde elegir para confeccionar un once competitivo con el que intentar regresar a la senda de la victoria.

Por su parte, el Girona afronta el derbi en su mejor momento de la temporada, situado en la decimotercera posición tras ganar tres de las últimas cuatro jornadas, con triunfos ante Osasuna (1-0), RCD Mallorca (1-2) y Real Sociedad (1-2), y una única derrota reciente en casa frente al Atlético de Madrid (0-3).

La mejora del equipo de Míchel ha coincidido con el regreso de varios jugadores lesionados, aunque el conjunto rojiblanco no podrá contar con Lass Kourouma, expulsado en el descuento ante Osasuna, y que se perderá este partido y la próxima jornada. Además, son duda Azzedine Ounahi, con molestias en el sóleo, Abel Ruiz, por lesión en el cuádriceps, y Axel Witsel, también por problemas en el sóleo, mientras que Christian Stuani queda pendiente de evolución tras perderse el entrenamiento del martes.

El Girona, además, sigue pendiente de poder reforzarse y de inscribir a Claudio Echeverri, extremo argentino cedido por el Manchester City, operación que depende de liberar una plaza de extracomunitario, actualmente ocupada por Asprilla o Solís.

Míchel se mostró ambicioso en la previa y transmitió confianza de cara al duelo. "Tengo la confianza de que podamos hacer un partidazo", aseguró el técnico del Girona, que por fin puede respirar aliviado tras dejar atrás la zona roja y ver el descenso, por ahora, a 4 puntos por debajo, más de un partido de 'colchón' de seguridad.

--HORARIOS DE LA JORNADA 20 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 16 de enero.

Espanyol - Girona. Galech Apezteguía (C. Navarro) 21.00 horas.

-Sábado 17 de enero.

Real Madrid - Levante 14.00 horas.

Mallorca - Athletic 16.15 horas.

Osasuna - Oviedo 18.30 horas.

Betis - Villarreal 21.00 horas.

-Domingo 18 de enero.

Getafe - Valencia 14.00 horas.

Atlético de Madrid - Alavés 16.15 horas.

Celta - Rayo 18.30 horas.

Real Sociedad - FC Barcelona 21.00 horas.

-Lunes 19 de enero.

Elche - Sevilla 21.00 horas.