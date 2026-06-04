El Espanyol jugará ante Olot y Burnley sus dos primeros amistosos de pretemporada

Marko Dmitrovic and Leandro Cabrera of RCD Espanyol celebrates the victory during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Athletic Club at RCDE Stadium on May 13, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ya ha definido las primeras fechas de su preparación para la temporada 2026-27, una pretemporada que arrancará en julio y que contará, por el momento, con dos encuentros amistosos confirmados frente a la UE Olot y el Burnley FC.

La plantilla dirigida por Manolo González está citada para regresar al trabajo durante la segunda semana de julio. Los días 7 y 8 estarán destinados a las habituales revisiones médicas y pruebas físicas, mientras que el primer entrenamiento sobre el césped de la Ciudad Deportiva Dani Jarque está previsto para el 9 de julio.

El primer compromiso de preparación del conjunto blanquiazul llegará el 18 de julio, a las 19.00 horas, frente a la UE Olot en el Estadi Municipal d'Olot. El equipo gerundense, que milita en Segunda RFEF, terminó la pasada campaña en la duodécima posición del Grupo 3 y será la primera piedra de toque para los pericos en su puesta a punto estival.

Además, el Espanyol ha confirmado un segundo amistoso internacional para el 29 de julio, cuando visitará al Burnley FC en Turf Moor. El encuentro ante el conjunto inglés comenzará a las 20.45 horas y servirá para aumentar el nivel de exigencia competitiva del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

Como parte de su preparación, el conjunto catalán volverá a realizar una concentración en Navata (Girona), del 15 al 22 de julio. El equipo se alojará por tercer verano consecutivo en el Hotel TorreMirona Golf & Spa, que se ha consolidado como su cuartel general de pretemporada gracias a sus instalaciones y condiciones de trabajo.