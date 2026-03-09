Espanyol y Oviedo sellan un frustrante empate

Cyril Ngonge of RCD Espanyol and Javi Lopez of Real Oviedo compete for the ball during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Real Oviedo at RCDE Stadium on March 09, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

RCD Espanyol y Real Oviedo han empatado este lunes en el RCDE Stadium (1-1) en el último partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports, en el que Kike García neutralizó antes del descanso el tempranero gol de Alberto Reina, un resultado que impide a los catalanes acercarse a la zona europea y al cuadro asturiano, a la permanencia.

Los de Manolo González, con Kike García en punta y Ramón Terrats en lugar del sancionado Edu Expósito, rompieron las hostilidades con un chut alto de Pol Lozano, pero fue el conjunto carbayón, que formó con cuatro cambios respecto a la derrota en Vallecas, el que consiguió inaugurar el marcador.

Apenas habían transcurrido ocho minutos desde el pitido inicial cuando Omar El Hilali disparó a puerta y el despeje de Carlos Romero le cayó a Thiago Fernández, que puso el balón atrás para que Alberto Reina batiese a Marko Dmitrovic. Aún así, el Espanyol no acusó el tempranero golpe.

Solo un minuto más tarde, Aarón Escandell realizó una gran estirada para evitar el tanto del empate de Romero, y Kike García rozó el palo en una nueva oportunidad, con los pericos asediando la portería ovetense. Ya en el minuto 20, El Hilali reclamó penalti por una entrada de Reina, pero el colegiado Alberola Rojas aseguró que no había nada.

Tyrhys Dolan también se topó con una mano salvadora de Escandell cuando casi celebraba el tanto, pero el premio a la insistencia del equipo catalán no tardó en llegar. En un centro raso de Cyril Ngonge que se paseó por el área, nadie en la defensa visitante consiguió despejar, y Kike García llegó a tiempo para anotar con un disparo raso cruzado (min.36).

El guion no cambió en el arranque de la segunda mitad, con Dolan gozando de otra clarísima oportunidad con un remate que se fue por el lateral de la red. Escandell, en el 67, volvió a aparecer para despejar una magnífica volea de Carlos Romero, y Pere Milla consiguió ver puerta un poco más tarde, aunque el tanto quedó anulado por fuera de juego.

Ilyas Chaira fue de los pocos que lo intentó entre los de Guillermo Almada, con dos intentos frustrados por Dmitrovic, y Escandell evitó, ya en el 82, que el cabezazo de Roberto Fernández se marchase al fondo de las mallas.

Con este resultado, el Espanyol sigue sin ganar en 2026 y enlaza ya diez jornadas sin hacerlo, y con 37 puntos se queda a tres de la sexta posición, en poder del RC Celta. El Real Oviedo, por su parte, suma 18 unidades, a ocho de la zona de permanencia.