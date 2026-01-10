El Espanyol quiere olvidar el derbi en el Ciutat y Rayo y Mallorca se enfrentan para alejar el descenso

Pere Milla of RCD Espanyol gestures during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and FC Barcelona at RCDE Stadium on January 03, 2026 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol busca este domingo (16.15 horas) olvidar la derrota del derbi en su visita al Ciutat de València ante un Levante UD crecido tras la llegada de Luís Castro, en una decimonovena jornada de LaLiga EA Sports en la que Rayo Vallecano y RCD Mallorca afrontan en Vallecas un duelo directo por eludir el descenso (14.00 horas).

El pasado fin de semana, los de Manolo González interrumpieron en casa ante el líder FC Barcelona (0-2) una racha de cinco victorias ligueras consecutivas que les había aupado a la parte alta de la clasificación. Su fulgurante arranque de campeonato les ha situado entre los aspirantes a disputar el próximo curso competiciones continentales.

A pesar del pinchazo, el equipo continúa quinto, en zona de Liga Europa, con 33 puntos, a cinco de la zona de Liga de Campeones -marcada por el Atlético de Madrid (38), con un partido más, y por el Villarreal (38), con dos menos-, y espera conseguir en la capital del Turia, por primera vez en su historia, una serie de cinco triunfos seguidos fuera de casa en Primera.

Mientras, el Levante vivió la semana pasada un brillante estreno en el banquillo de Luís Castro, que celebró una sorprendente victoria ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán (0-3). Con ello, los granotas abandonaron la última posición de la tabla y quebraron una racha de ocho encuentros sin ganar en el campeonato doméstico.

Aún así, el equipo continúa en puestos de peligro, antepenúltimo con 13 unidades, a cinco de la zona de salvación que establecen Girona, Mallorca y Real Sociedad, eso sí, todos ellos con un partido más que los valencianos -que deberán disputar todavía su duelo aplazado ante el Villarreal-.

El cuadro perico tendrá la única ausencia de Pol Lozano, que debe cumplir ciclo de amonestaciones. Por su parte, el conjunto levantinista lamentará las bajas de los lesionados Víctor García, Roger Brugué y Unai Elgezabal, así como la de Karl Etta Eyong, en la Copa África con Camerún, y Goduine Koyalipou es duda por molestias musculares.

RAYO Y MALLORCA, CON LA AMENAZA DEL DESCENSO

En el otro partido dominical, que se disputará en Vallecas, Rayo y Mallorca necesitan cambiar de cara para eludir la amenaza que supone la cercanía de los puestos de descenso, tres y dos puntos por debajo de sus 19 y 18 unidades, respectivamente.

Los de Iñigo Pérez, que el martes eliminaron al Granada y el próximo miércoles se medirán con el Deportivo Alavés en octavos de final de la Copa del Rey, necesitan un triunfo que se les resiste en LaLiga desde el 26 de octubre, precisamente ante el conjunto vitoriano. Desde entonces, arrastran ocho jornadas sin vencer.

Solo las alegrías en el torneo del 'KO' y en la Conference League han mantenido relativamente la calma en un equipo falto de pegada; solo el colista Real Oviedo (8) ha marcado menos gol que los rayistas, que acumulan hasta el momento 14 dianas, igual que el Getafe.

Enfrente, los baleares también atraviesan dificultades, agudizadas por la eliminación en Copa ante el RC Deportivo. El cuadro de Jagoba Arrasate solo ha logrado ganar uno de sus seis últimos compromisos ligueros -ante el Elche (3-1) a mediados de diciembre-, y sus números le dejan muy poco margen para respirar.

Los locales no podrán disponer de Diego Méndez y Luiz Felipe, por lesión, ni de Pathé Ciss, con Senegal, y Abdul Mumin sigue siendo duda tras recuperarse de su rotura del cruzado. Manu Morlanes se ausentará por el cuadro bermellón, pendiente del 'Pichu' Cuéllar y de Antonio Raíllo.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - RCD Mallorca. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.

Levante UD - RCD Espanyol. Soto Grado (C.Riojano) 16.15.