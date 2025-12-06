El Espanyol quiere olvidar su descalabro copero ante el Rayo

Roberto Fernandez of RCD Espanyol celebrates the victory during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Sevilla FC at RCDE Stadium on November 24, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol defiende este domingo en casa ante el Rayo Vallecano (18.30 horas) la última de las plazas de acceso a competición europea, en una decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports en la que el Girona FC pugna por salir del descenso ante el Elche CF (14.00 horas) y en la que Valencia CF y Sevilla FC se enfrentan con el mismo objetivo de alejar la zona baja (16.15 horas).

Los de Manolo González, que arrancaron la jornada en la sexta posición con 24 puntos, llegan a la cita más apremiados por las sensaciones dejadas esta semana que por los apuros clasificatorios. La sorprendente derrota del jueves ante el Atlético Baleares en la Copa del Rey (1-0), aunque con la unidad B, cortó la reacción del cuadro perico.

Y es que los blanquiazules, después de dos derrotas consecutivas ante Deportivo Alavés y Villarreal, regresaron al camino de la victoria ganando al Sevilla (2-1) y al RC Celta (0-1), y con ello se asentaban en el último de los puestos continentales con cuatro unidades de renta sobre los primeros aspirantes a colarse en la zona de privilegio, Getafe (20) y Athletic Club (20), este último con un partido más.

Ahora, se verán las caras con un Rayo que no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos cuatro encuentros ligueros, con derrota estrepitosa ante el Villarreal (4-0) y tres empates seguidos ante Real Madrid (0-0), Real Oviedo (0-0) y Valencia (1-1), unos resultados que le mantienen noveno con 17 puntos, a siete de su rival de este domingo.

En el torneo copero, además, los de Iñigo Pérez también sufrieron muchísimo ante el Real Ávila, aunque pudieron pasar de ronda después de forzar la prórroga con un gol en el minuto 94 de Isi Palazón y de que Álvaro García evitase los penaltis con otro tanto en el 120.

Javi Puado continúa siendo baja en el conjunto catalán, que se mantiene pendiente del estado de Fernando Calero. Los vallecanos, por su parte, tendrán la ausencia por sanción de Pathé Ciss, que cumple su segundo partido fuera tras la expulsión en el Tartiere, y tampoco podrán contar con los lesionados Pedro Díaz, Óscar Trejo, Abdul Mumin y Diego Méndez, mientras que Alemao y Randy Nteka son duda por molestias musculares.

VALENCIA Y SEVILLA, A ALEJAR EL DESCENSO

En Mestalla, Valencia y Sevilla buscan un triunfo que les permita alejar el peligro del descenso; el equipo 'che' navega solo dos puntos por encima del antepenúltimo puesto, que queda cuatro por debajo de los nervionenses. Así, llevarse los tres puntos este domingo sería vital para pasar una semana más tranquila.

Los de Carlos Corberán, decimosextos con 14 unidades, han conseguido salir en las últimas semanas de la zona de quema después de puntuar en sus tres últimos compromisos ligueros, con una victoria en el derbi ante el Levante (1-0) y dos empates frente a Real Betis (1-1) y Rayo (1-1). En Copa, se salvaron de la eliminación en la prórroga ante el Cartagena (1-2) después de que Dimitrievski parase un penalti para los locales en el 119 y de que Jesús Vázquez marcase en el 121.

También con relativos apuros avanzó en el 'torneo del KO' el cuadro sevillista frente al CD Extremadura (1-2), pero en la competición doméstica pasa por más apuros. Los de Matías Almeyda solo han ganado uno de los últimos seis choques, perdiendo el resto, y, tras caer ante el Espanyol (2-1) y en el derbi ante el Real Betis (0-2) -con incidentes sancionados con un cierre parcial del Sánchez-Pizjuán- ahora tratarán de evitar la tercera derrota consecutiva.

Mouctar Diakhaby, con una lesión en los isquiotibiales, es la única baja en el cuadro local; el Sevilla llega con la enfermería llena por las lesiones de Tanguy Nianzou, Rubén Vargas, Adnan Januzaj, Juanlu Sánchez y Gabriel Suazo, a los que se unirá el sancionado Isaac Romero después de ser expulsado en el derbi sevillano.

EL GIRONA BUSCA SALIR DE LA ZONA DE PELIGRO EN ELCHE

En el partido que abre la jornada dominical en el Martínez Valero, el Girona, antepenúltimo clasificado (12) y herido por lo sucedido en la Copa del Rey, aspira a abandonar las posiciones de descenso a costa de meter en problemas al Elche, que arrastra ya siete fechas sin ganar y que ha perdido fuelle en la clasificación.

Los de Míchel han recuperado algo de aire en LaLiga después de imponerse al Alavés (1-0) pero, sobre todo, gracias a sus empates frente al Real Betis (1-1) y el Real Madrid (1-1) en las últimas semanas, que les dejaron con los mismos 12 puntos que marcan la zona de permanencia. En cambio, sus esperanzas se esfumaron por completo este miércoles en el torneo copero con una dura derrota ante el Ourense CF (2-1).

Por su parte, el cuadro ilicitano pasó apuros en Copa pero consiguió avanzar a la siguiente fase al vencer en la prórroga al Quintanar del Rey (1-2). En el campeonato liguero, solo han sumado tres de los últimos 21 puntos en juego, uno de ellos ante el Real Madrid (2-2), y eso les ha dejado con 16 unidades, cuatro sobre su rival de este domingo.

Los catalanes llegarán diezmados por las lesiones de Christian Stuani, Juan Carlos Martín, David López, Donny van de Beek, Cristian Portu, Abel Ruiz, Vladyslav Krapyvtsov y Ricard Artero, mientras que el Elche acudirá con todos sus hombres disponibles.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Elche - Girona. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño)14.00.

Valencia - Sevilla. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15.

Espanyol - Rayo Vallecano. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Real Madrid - RC Celta. Quintero González (C.Andaluz) 21.00.