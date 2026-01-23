El Espanyol quiere resurgir en Mestalla y el Athletic y el Sevilla examinan su crisis liguera

Archivo - Nemanja Gudelj of Sevilla FC competes for the ball with Nico Williams of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Sevilla FC at San Mames on August 17, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

El RCD Espanyol intentará salir de su mal momento de resultados en su visita a un Valencia CF también necesitado de puntos, mientras que el Sevilla FC y el Athletic Club cruzarán sus respectivas crisis ligueras y en Vallecas habrá un duelo directo por la permanencia entre el Rayo Vallecano y Osasuna, en partidos correspondientes a la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026 que se disputan este sábado.

Mestalla vivirá este sábado uno de los clásicos de Primera División, un Valencia - RCD Espanyol, al que ambos equipos llegan en situaciones muy diferentes. Los locales, pese a ganar en Getafe la pasada jornada, marcan la permanencia con 20 puntos, uno más que el Deportivo Alavés, por lo que necesitará el triunfo para no caer a puestos de descenso. Los pericos se mantienen quintos pese a haber sumado uno de los últimos nueve puntos, por lo que buscaran un triunfo balsámico.

El equipo de Corberán está viviendo una temporada para olvidar, y ahora se encomiendan a Mestalla, donde encadenan cinco jornadas sin perder --cuatro empates y una victoria--, para alejar el descenso. Eso sí, sus dos últimos encuentros oficiales se han saldado con triunfo y portería a cero, por lo que seguir exhibiendo esa solidez defensiva será clave para que los tres puntos se queden en la ciudad del Turia.

Enfrente tendrán a uno de los equipos revelación de la temporada, el RCD Espanyol. Los de Manolo González son quintos a siete puntos de los puestos de Liga de Campeones. Un top 4 al que quieren acercarse logrando un triunfo que pondría fin a su peor racha liguera desde que comenzara el curso, un punto de nueve posibles. Todo ello, en un campo en el que sólo ha perdido en una de sus últimas cinco visitas --tres empates y un triunfo--.

En lo deportivo, Corberán tendrá las importantes ausencias del guardameta Julen Agirrezabala, y los defensores Thierry Correia y César Tárrega, lesionados, así como del autor del tanto en la victoria ante el Getafe José Luis Gayá, que cumplirá ciclo de amarillas. En el lado catalán, Manolo González tiene las bajas del lesionado de larga duración Javi Puado y el sancionado Omar El Hilali.

Por su parte, en el otro duelo entre históricos del día, el Sevilla recibirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Athletic Club en un duelo al que ambos llegan con necesidad de puntuar e inmersos en una crisis de resultados. Tanto los hispalenses como los vizcaínos han perdido tres de sus últimos cuatro partidos ligueros y sumado un puntos de los últimos 12 en juego, lo que ha provocado que se acerque el descenso, a dos puntos del Sevilla y cinco del Athletic.

Eso sí, los leones llegan reforzados después de vencer en Liga de Campeones a la Atalanta en Bérgamo (2-3), un triunfo que les mantiene vivos en la máxima competición continental. Además, Valverde recuperará a Nico Williams, que ha viene de marcar en Liga ante Mallorca, Álex Berenguer, Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, que se perdieron el duelo entre semana por problemas físicos. El que no estará será el máximo goleador del equipo, Gorka Guruzeta, expulsado ante el Mallorca.

En el lado sevillista, la nómina de jugadores con los que no podrá contar Matías Almeyda es mayor, ya que Batista Mendy y Marcao, sancionados, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Alfon González y Adnan Januzaj, lesionados, no podrán ser de la partida. Sí estará Akor Adams, autor de un doblete en el empate ante el Elche (2-2), al que parece haber sentado bien la Copa África.

Por último, Rayo Vallecano y CA Osasuna abrirán la jornada sabatina en el estadio de Vallecas, un partido entre dos rivales directos por la permanencia. Ambos llegan igualados a 22 puntos a la cita y en dinámicas parecidas, después de sumar cuatro unidades en las últimas tres jornadas ligueras. Así, ganar se antoja vital para alejar unos puestos de descenso que se han acercado a distancia de un partido.

Un resultado positivo para el que los de Iñigo Pérez se aferran a su afición, que sólo los ha visto caer una vez desde el mes de abril de 2025 --siete victorias y nueve empates--. Además, han ganado en las tres últimas temporadas a Osasuna en Vallecas.

En el lado navarro, los de Lisci están teniendo lejos de El Sadar su principal loza esta temporada. Tras la primera vuelta de competición, son el peor visitante de LaLiga EA Sports con dos puntos en 10 partidos, y encadenan dos derrotas consecutivas. Eso sí, los dos empates llegaron en el último tramo de la primera vuelta, por lo que mejoría del equipo en este aspecto es evidente.

En el apartado de bajas, el Rayo Vallecano no podrá contar con Nobel Mendy, sancionado, y los lesionados Abdul Mumin y Diego Méndez, mientras que Andrei Ratiu e Iván Balliu son duda. Sí estarán finalmente Luiz Felipe, Sergio Camello y Unai López, todos ellos baja en la derrota ante el RC Celta. En Osasuna, Alejandro Catena, expulsado ante el Oviedo, y los lesionados Iker Benito y Sheraldo Becker serán sus únicas ausencias.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 21 DE LALIGA EA SPORTS.

Sábado 24.

Rayo Vallecano-CA Osasuna. Sesma Espinosa (C.Riojano) 14:00.

Valencia CF-RCD Espanyol. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16:15.

Sevilla FC-Athletic Club. Hernández Maeso (C.Extremeño) 18:30.

Villarreal CF-Real Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 21:00.