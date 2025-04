El Espanyol toma Balaídos y Las Palmas resucita en Getafe

El Mallorca superó a la Real en un duelo por Europa

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espanyol venció (0-2) en su visita a Vigo de la jornada 31 de LaLiga EA Sports para alejar una zona de descenso donde asomó la cabeza la UD Las Palmas, que frenó su caída libre con la victoria (1-3) ante el Getafe, mientras que el Mallorca se impuso (0-2) a la Real Sociedad por los puestos de competición europea.

El equipo 'perico' siguió con su cambio de cara en 2025 y encadenó un segundo triunfo lejos de casa para ponerse seis puntos por encima del descenso que marca Las Palmas. Los de Manolo González demostraron ser un equipo muy fiable en defensa y con piezas que han encajado muy bien, como un Roberto Fernández autor de un doblete.

El primer gol, a la media hora, dejó sin respuesta a un Celta plano en el centro del campo, sin ideas ni profundidad. Claudio Giráldez buscó soluciones en su banquillo pero justo entonces, a la hora de encuentro, cayó el segundo del ariete 'perico'. Fer López fue quien agilizó el juego local y quien tuvo las ocasiones para dar emoción a un desenlace de asedio celeste sin más goles.

Tras nueve jornadas sin perder, el Celta sufrió un frenazo, séptimo con 43 puntos, en su aspiración europea, empatado ahora con un Mallorca que venció en San Sebastián, con 41 puntos se quedaron los 'txur-urdines'. El equipo balear volvió a superar a los vascos, como el año pasado en la semifinal de Copa del Rey, con los goles de Cyle Larin y Sergi Darder, uno en cada parte.

Los de Imanol Alguacil empezaron con la fuerza de Anoeta, pero no aprovecharon sus ocasiones, cosa que sí que hizo el delantero canadiense del Mallorca. Pablo Marín, Mikel Oyarzabal y Take Kubo pudieron de nuevo marcar para una Real con uno de esos días de poca puntería y, en la reanudación, el cuadro visitante dobló su renta. La reacción de la Real se hizo esperar y no se concretó en goles.

Mientras, por abajo, aunque encontró después la respuesta del Espanyol, Las Palmas se aferró a la permanencia con su primer triunfo en 2025. El equipo canario, que llevaba 12 jornadas sin ganar, dio la vuelta al encuentro en el segundo tiempo, después de que el Getafe se adelantara con el 1-0 de Omar Alderete pero también sufriera la roja directa de Diego Rico en el minuto 33.

Un doblete de Fabio Silva y otro tanto de Oliver McBurnie dieron tres puntos de vida a una Las Palmas que no dudó en irse a por la victoria obligada con uno más durante todo el segundo tiempo. Los del sur de Madrid sucumbieron al gran partido de un Fabio Silva empeñado a salvar a una Las Palmas que firmó en abril su primera victoria de 2025 y, con todo, está muy viva.