'ESPN' se hace con los derechos de la Copa de la Reina y la Supercopa Iberdrola para el continente americano

Archivo - Trofeo de la Copa de la Reina de fútbol. - RFEF - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena estadounidense 'ESPN' se ha hecho con los derechos de retransmisión para el continente americano de la Copa de la Reina Iberdrola y de la Supercopa de España Iberdrola hasta la temporada 2027-2028, según confirmó este martes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"El órgano de gestión de los derechos audiovisuales de la RFEF ha acordado adjudicar a 'ESPN' el lote de la Copa de la Reina Iberdrola para las temporadas 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028 y de la Supercopa de España Iberdrola para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028 en los siguientes territorios: B2 (Estados Unidos, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, etc.), B3 (México), B4 (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, etc.) y B5 (Brasil)", indicó la RFEF.

El organismo recalcó que gracias a esta concesión, el continente americano podrá disfrutar a través de 'ESPN' o de la plataforma 'Disney+' de once partidos de la Copa de la Reina Iberdrola cada temporada repartidos en dos encuentros de la tercera ronda, de octavos y de cuatro, los cuatro de semifinales y la final, además de los tres partidos de la Supercopa.

Las retransmisiones arrancarán esta misma semana con los partidos de cuartos de final del torneo copero entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club, de este miércoles, y entre el Real Madrid y el FC Barcelona del jueves. "Este acuerdo refuerza el compromiso de la RFEF con el fútbol femenino y permite dar los primeros pasos en búsqueda del crecimiento internacional", sentenció la RFEF.