El esprint final para el Mundial

(Arriba, de izq a dcha) Los futbolistas Pablo Paez Gavira 'Gavi', Mikel Merino, Víctor Muñoz y Robin Le Normand. Y abajo (de izq a dcha), Dani Carvajal y Joan García. - EUROPA PRESS / DPA

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, apura los días para ofrecer su lista definitiva de convocados para afrontar el reto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una convocatoria para la que ya hay un gran bloque de futbolistas que parecen tener seguro un sitio por el que otros pelean en este tramo final de temporada.

A falta de apenas un mes para que arranque la Copa del Mundo, la nómina de jugadores que configurarán la lista de España parece casi cerrada, aunque aun quedan varias incógnitas por resolver y jugadores que buscan en este tramo final coger un sitio en todas las posiciones de la actual campeona de Europa.

Por un lado, más allá del largo debate de la portería, se encuentran jugadores que han sido habituales en las listas de los últimos años que se encuentran lesionados o 'tocados' físicamente, y por otro, futbolistas que están viviendo un gran final de campaña, viendo incrementadas sus opciones.

En la portería, el guardameta del Athletic Club Unai Simón, que apunta a titular, y el del Arsenal David Raya parecen tener asegurado su puesto. Así, el debate parece quedar reducido a Alex Remiro (Real Sociedad) y Joan Garcia (FC Barcelona), aunque De la Fuente ya sorprendió en su última convocatoria con la inclusión de los cuatro para los amistosos ante Serbia y Egipto, y no descartó hacerlo también para la lista mundialista. Los cuatro están firmando una temporada muy sólida.

En la línea defensiva, Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC) y Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen) parecen fijos en los planes del de Haro.

De este modo, los puestos que podrían quedar teóricamente vacantes serían el de un lateral derecho y el del cuarto central. En el primer caso, el jugador del Tottenham Pedro Porro parece partir con ventaja con respecto a Dani Carvajal, al que su falta de continuidad en su club tras la grave lesión de rodilla que sufrió en 2024 y un nuevo percance al principio de la campaña parecen haber dilapidado sus opciones de ser mundialista, aunque a su favor tiene su experiencia y el ser uno de los capitanes.

Mucha más terna parece haber en el puesto de central después de que dos de los habituales para De la Fuente como Robin Le Normand (Atlético de Madrid) y Dani Vivian (Athletic Club) no entrasen en la última lista. El hispano-francés fue la pareja de Laporte en la Eurocopa de 2024 y hasta marzo había contado con la confianza plena del seleccionador, que incluso le mantenía como el titular, pero ha perdido algo de protagonismo en su club por la irrupción de uno de sus rivales para el Mundial.

Y es que Marc Pubill se está consolidando como una de la grandes sorpresas de la temporada en esa posición, pese a que fue fichado como lateral derecho y apenas contaba hasta finales de 2025 para Diego Pablo Simeone. Su polivalencia le avala también, al igual que el otro central que puede estar en la terna como el joven Cristhian Mosquera, del Arsenal FC. El hispano-colombiano entró en la última lista y ha mostrado mucho compromiso con la selección desde las categorías inferiores, aunque en su contra está que no tiene tantos minutos con los 'gunners'.

En el centro del campo, Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Fabián Ruiz (PSG), y Pedri, Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona) se perfilan fijos para el técnico riojano, con dudas sobre Álex Baena (Atlético de Madrid), que no está teniendo mucha continuidad, y a la espera de lo que pase con Mikel Merino. El navarro es otro fijo y se había destapado como un arma goleadora de segunda línea, pero sigue sin jugar desde su grave lesión de finales de enero y marcha a contrarreloj tras empezar a tocar balón esta semana.

Además, hay otro grupo de jugadores que aspira a meterse en esta siempre muy competida zona del equipo. Muchos nombres y perfiles diferentes se han puesto sobre la mesa en las últimas fechas, entre los que destaca el de Pablo Páez 'Gavi'.

El centrocampista del FC Barcelona, lastrado por las lesiones desde la grave de rodilla que le hizo perderse la EURO 2024, ha ganado peso en el conjunto 'culer' en las últimas semanas, siendo titular en los últimos cinco partidos. Además del buen nivel exhibido y su frescura fíisca, a favor del jugador andaluz está que el seleccionador nacional siempre ha mostrado predilección por su actitud

El resto de la lista está compuesta por jugadores que han ido a últimas convocatorias como Pablo Fornals (Real Betis) o Carlos Soler (Real Sociedad), que entraron en la anterior por las bajas de otros centrocampistas como Pablo Barrios (Atlético de Madrid), cuyo hándicap es la falta de continuidad tras encadenar varias lesiones musculares. El estado de forma de Alberto Moleiro (Villarreal CF) podría meterle entre los aspirantes.

Finalmente, en el frente ofensivo, Lamine Yamal y Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), y un recuperado Nico Williams (Athletic Club) parecen tener garantizada su presencia en el torneo mundialista. Borja Iglesias (RC Celta) ha estado en las últimas listas y su perfil y su buena temporada tiene visos de darle un sitio, más aún tras la lesión de Samu Omorodion (Oporto).

A partir de ahí, las dudas podrían estar en jugadores más de banda, entre los que destacan Yéremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (CA Osasuna) o Jorge de Frutos (Rayo Vallecano). El osasunista, que brilló en su debut con la Absoluta el pasado mes de marzo con gol y asistencia, está actualmente lesionado en el sóleo y le podría hacer perder opciones. Delanteros como Toni Martínez (Deportivo Alavés) o Carlos Espí (Levante UD), en buen momento goleador, o un 'viejo conocido' de la selección como Gerard Moreno (Villarreal CF) sueñan con un complicado hueco.