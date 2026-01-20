El Estadio de Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina el próximo 16 de mayo

Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas. - RFEF

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de Gran Canaria será el escenario de la final de la Copa de la Reina Iberdrola el próximo 16 de mayo, tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el Cabildo de Gran Canaria, y de la mano de la Federación Interinsular de Las Palmas.

Según un comunicado de la RFEF, el Estadio de Gran Canaria, inaugurado el 8 de mayo de 2003 y reformado en 2014 y con una capacidad para más de 32.000 espectadores, será la sede de la final de la Copa de la Reina en 2026.

Un recinto que ya sabe lo que es disfrutar de partidos de altísimo nivel, como el 21 de noviembre de 2007, cuando acogió el enfrentamiento entre la selección española e Irlanda del Norte de la clasificación a la Eurocopa de 2008, encuentro que acabó con victoria de España por 1-0. Además, ha albergado también dos amistosos de la 'Roja', en 2004 y en 2018, ambos con triunfo español.