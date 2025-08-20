AMP.- Bautista y Munar acceden a octavos de Winston-Salem y Pedro Martínez y Carreño se despiden

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Roberto Bautista y Jaume Munar han avanzado a octavos de final del torneo de Winston-Salem (Estados Unidos), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, después de que el rival de Bautista en su estreno, el australiano Christopher O'Connell, tuviese que retirarse por problemas físicos tras el primer set (6-4), mientras que Munar venció al italiano Mattia Bellucci (3-6 y 1-6).

El castellonense, número 47 del mundo, comenzó el duelo cediendo su primer servicio, pero ganó los cuatro siguientes juegos para hacerse con la iniciativa (4-1). A pesar de sufrir una nueva rotura para el 5-4, cerró el parcial al resto.

Justo antes de iniciarse la segunda manga, el oceánico anunció su abandono del encuentro por una lesión abdominal. Ahora, el español se medirá en octavos con el húngaro Marton Fucsovics, que eliminó al neerlandés Tallon Griekspoor (6-3, 4-6, 6-3).

Por contra, Pedro Martínez no pudo superar su debut en el cuadro principal ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (2-6, 6-3, 7-6(3)). El valenciano se valió de tres 'breaks' para adjudicarse el parcial inaugural, pero su adversario logró empatar la contienda en el segundo. Todo tuvo que decidirse en el 'tie-break' del tercero, donde el de Alzira fue incapaz de quebrar el saque del tenista galo.

Mientras que en la sesión nocturna, Jaume Munar derrotó al italiano Mattia Bellucci (3-6 y 1-6), en un encuentro que no arrancó bien para el tenista mallorquín, que cedió su servicio a las primeras de cambio. Aunque, en el cuarto juego del choque, logró devolverle el 'break' a su rival y se acabó imponiendo en la primera manga por 3-6.

El segundo set no tuvo mucha historia, con Belluci cediendo su servicio nada más empezar y permitiendo a Munar obtener una cómoda ventaja. El italiano solo puedo obtener un juego y el mallorquín cerró su pase a los octavos de final, donde se medirá a Lorenzo Sonego.

La mala noticia de la noche llegó con la derrota de Pablo Carreño sobre el argentino Sebastian Báez (7-5 y 6-2). El asturiano tuvo hasta tres bolas para llevarse el primer set, pero finalmente lo acabó cediendo tras 1 hora y 10 minutos. En la segunda manga cedió su saque en el primer juego y no fue capaz de recuperarlo para acabar perdiendo en su debut en el torneo estadounidense.