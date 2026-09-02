AMP. El español Rafael Jódar se estrella en su debut en Flushing Meadows

Archivo - July 28, 2026, Washington, Illinois, USA: RAFAEL JODAR of SPAIN during the match against A. FILS of France in the first round of Mubadala Washington DC, USA. Jodar won 7:6 (7-5), 6:3.,Image: 1119359130, License: Rights-managed, Restrictions: , M - Marcin Cholewinski / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar ha sido eliminado este miércoles en los 1/64 de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se está disputando sobre pista dura en Nueva York (Estados Unidos), debido a su derrota por 6-2, 6-1 y 6-1 contra el chino Yunchaokete Bu tras una hora y 48 minutos de un partido con interrupción incluida por la lluvia.

En el Estadio 17 del recinto de Flushing Meadows, Jódar acusó de inicio su bajo porcentaje de primeros saques y encajó pronto un 'break', que Bu de inmediato consolidó e incluso amplió (4-1) para allanarse el primer set; en el séptimo juego tuvo bola para adjudicárselo y, aunque lo evitó el madrileño, Bu no se arrugó y después ya sí lo abrochó con su servicio.

La derecha cruzada le corría mucho al jugador chino, actual inquilino del puesto 124 en el ranking de la ATP, y Jódar carecía de acierto para batallar. De hecho, el madrileño cedió otra rotura nada más empezar el segundo set y ya desde ahí fue a remolque mientras en una grada estaba como espectador David Ferrer, capitán del equipo de España de Copa Davis.

Bu estaba acertadísimo y, al saque, especialmente sólido. Ni una sola pelota de 'break' había afrontado durante la primera manga y tampoco tuvo que lidiar con ninguna en este segundo parcial, situándose con 4-1 a favor y acelerando para atarlo en media hora. Ambos tenistas se marcharon a los vestuarios en el descanso entre set y set, y hubo cierto parón en pista.

Volvió primero el español, que habló con su padre para intentar cambiar la dinámica de un partido que se le había puesto cuesta arriba. Aun así, Bu conservó su alto nivel y en el segundo juego aprovechó un 15-40 para quebrar nuevamente el servicio de su adversario, consolidando en blanco a continuación esa ventaja y dejando a Jódar contra las cuerdas (4-1).

Sin embargo, cuando peor pintaban las cosas para el madrileño, el juez de silla bajó a la cancha para comprobar el estado de las líneas después de que hubieran caído algunas gotas de lluvia. Sin dilación, ordenó que el encuentro se parase y eso dio a Jódar casi dos horas más de aliento en el torneo.

No en vano, el escenario se retomó con un 'ace' de Jódar y parecía que algo había cambiado durante el aplazamiento, pero fue un espejismo porque Bu se granjeó una bola de quiebre gracias a un pasante de revés mientras su oponente subía a la red sin cerrar huecos. Y ya con servicio propio, el chino ató la primera victoria de su vida en un torneo de 'Grand Slam'.

MUNAR SE DESPIDE Y MÉRIDA SE 'CARGA' A RUBLEV

Igualmente el mallorquín Jaume Munar se despidió del cuadro individual masculino, en su caso en treintaidosavos de final, a causa de su derrota por 7-6(4), 6-2 y 7-5 ante el francés Arthur Rinderknech después de tres horas y seis minutos de intenso partido en la Pista 10.

Y en esos mismos treintaidosavos de final, la nota positiva para la 'Armada' española fue el triunfo de Daniel Mérida por (3)6-7, 6-2, 6-4 y 6-4 frente al ruso Andrey Rublev, cabeza de serie nº 23 en este certamen, en un encuentro que en la Pista 11 se alargó dos horas y 46 minutos.