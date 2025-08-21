El mallorquín venció al italiano Lorenzo Sonego por 4-6, 6-4 y 6-1 mientras que el castellonense cayó en dos sets ante Márton Fucsovics

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar ha accedido este miércoles a los cuartos de final del torneo de Winston-Salem (Carolina del Norte, Estados Unidos), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre pista dura, tras remontar al italiano Lorenzo Sonego (6-4, 4-6 y 1-6), en un encuentro que duró 2 horas y 22 minutos.

Munar arrancó muy bien el choque, consiguiendo el 'break' en el primer juego al servicio del italiano. Un gran inicio que el español no supo mantener y perdió los cinco siguientes juegos de forma consecutiva. Pese a su intento de reacción, acabó perdiendo el primer set por 6-4.

En la segunda manga, el español seguía sin estar fino con su servicio, concediendo un nuevo 'break' y situándose 3-2 abajo en el marcador. Sin embargo, en el momento que estaba más contra las cuerdas, el mallorquín desplegó su mejor nivel y remontó para darle la vuelta al marcador con dos 'break' y un saque mucho más sólido, y así llevarse el segundo parcial por 6-4.

Alentado por la buena inercia del set anterior, Munar empezó rompiéndole el servicio a Sonego en el parcial definitivo, quien no dejaba de cometer errores no forzados. El mallorquín puso la directa y no dio opción alguna al italiano con un contundente 6-1, accediendo a los cuartos de final, donde se medirá al húngaro Márton Fucsovics, verdugo de Roberto Bautista.

Y es que, el castellonense perdió por 6-4 y 6-3 contra el húngaro Márton Fucsovics. Bautista, actual número 47 del ranking mundial, desaprovechó una bola de 'break' en el sexto juego (3-3) y cedió su saque en el noveno (5-4) con la única oportunidad de rotura que tuvo su rival. Pese a ello, el castellonense inició el segundo set apuntándose su servicio en blanco y luego salvó un 30-40 en el quinto juego (2-3), pero Fucsovics se animó.

El magiar se adjudicó en blanco el siguiente juego al saque y rompió el servicio de Bautista justo a continuación, consolidando tal ventaja en el octavo juego (5-3) y nuevamente logrando un 'break' que certificó la victoria favorable a Fucsovics después de una hora y 35 minutos.