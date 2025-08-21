Publicado 21/08/2025 10:59

Jaume Munar accede a cuartos de Winston-Salem y Roberto Bautista dice adiós

Archivo - Roberto Bautista Agut of Spain in action against Alexander Zverev of Germany during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000 tennis tournament, celebrated at Caja Magica on April 25, 2025 in Madrid, Spain.
Archivo - Roberto Bautista Agut of Spain in action against Alexander Zverev of Germany during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000 tennis tournament, celebrated at Caja Magica on April 25, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El mallorquín venció al italiano Lorenzo Sonego por 4-6, 6-4 y 6-1 mientras que el castellonense cayó en dos sets ante Márton Fucsovics

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar ha accedido este miércoles a los cuartos de final del torneo de Winston-Salem (Carolina del Norte, Estados Unidos), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre pista dura, tras remontar al italiano Lorenzo Sonego (6-4, 4-6 y 1-6), en un encuentro que duró 2 horas y 22 minutos.

Munar arrancó muy bien el choque, consiguiendo el 'break' en el primer juego al servicio del italiano. Un gran inicio que el español no supo mantener y perdió los cinco siguientes juegos de forma consecutiva. Pese a su intento de reacción, acabó perdiendo el primer set por 6-4.

En la segunda manga, el español seguía sin estar fino con su servicio, concediendo un nuevo 'break' y situándose 3-2 abajo en el marcador. Sin embargo, en el momento que estaba más contra las cuerdas, el mallorquín desplegó su mejor nivel y remontó para darle la vuelta al marcador con dos 'break' y un saque mucho más sólido, y así llevarse el segundo parcial por 6-4.

Alentado por la buena inercia del set anterior, Munar empezó rompiéndole el servicio a Sonego en el parcial definitivo, quien no dejaba de cometer errores no forzados. El mallorquín puso la directa y no dio opción alguna al italiano con un contundente 6-1, accediendo a los cuartos de final, donde se medirá al húngaro Márton Fucsovics, verdugo de Roberto Bautista.

Y es que, el castellonense perdió por 6-4 y 6-3 contra el húngaro Márton Fucsovics. Bautista, actual número 47 del ranking mundial, desaprovechó una bola de 'break' en el sexto juego (3-3) y cedió su saque en el noveno (5-4) con la única oportunidad de rotura que tuvo su rival. Pese a ello, el castellonense inició el segundo set apuntándose su servicio en blanco y luego salvó un 30-40 en el quinto juego (2-3), pero Fucsovics se animó.

El magiar se adjudicó en blanco el siguiente juego al saque y rompió el servicio de Bautista justo a continuación, consolidando tal ventaja en el octavo juego (5-3) y nuevamente logrando un 'break' que certificó la victoria favorable a Fucsovics después de una hora y 35 minutos.

Contador