Estados Unidos conquista el oro en hockey sobre hielo 46 años después

22 February 2026, Italy, Milan: USA players celebrate their victory in the Men's Ice Hockey Final Match between Canada and the USA, as part of the 2026 Winter Olympic Games Milan-Cortina. Photo: Peter Kneffel/dpa - Peter Kneffel/dpa

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos se ha adjudicado la última medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 después de imponerse en la prórroga de la final, con gol de oro, a Canadá (2-1), en una última jornada de competición en la que Suecia se ha proclamado campeona femenina de curling, la china Eileen Gu ha dominado en halfpipe y en la que la sueca Ebba Andersson, en 50 kilómetros de esquí de fondo, se colgó su primer oro en la cita transalpina después de tres platas.

46 años después del conocido 'Milagro sobre hielo', cuando un equipo plagado de jugadores universitarios venció a la hasta entonces intratable Unión Soviética en Lake Placid 1980, el combinado estadounidense volvió a subirse a lo más alto del podio por tercera vez en una cita olímpica invernal (1960, 1980 y 2026).

Todo tras un encuentro en el que Matt Boldy adelantó a Estados Unidos en el primer periodo antes de que los canadienses, que dominaron el partido, empatasen en el final del segundo gracias a un tanto de Cale Makar. Canadá gozó de las mejores oportunidades en un tercer tiempo muy reñido, pero los estadounidenses aguantaron y forzaron la prórroga de cinco minutos y 3 contra 3, que se decidiría con gol de oro.

Fue entonces cuando Jack Hughes apareció para marcar y desatar la locura en la selección 'yanqui', que no conseguía una medalla olímpica desde 2010. Canadá, nueve veces campeona, había ganado las dos últimas finales entre ambos equipos en 2002 y 2010. Sin el héroe de Vancouver 2010, Sidney Crosby, por lesión, superó a Estados Unidos en tiros a puerta (42-28), pero se se estrelló ante el portero estadounidense Connor Hellebuyck.

Mientras, Suecia logró su segunda medalla de oro en curling -tras el de los hermanos Isabella y Rasmus Wrana en dobles mixtos-, en tres pruebas celebradas en la cita olímpica, después de vencer a Suiza (6-5) en la final femenina. La capitana Anna Hasselbrock sentenció el partido con el último lanzamiento en la décima y última entrada, después de que Agnes Knochenhauer despejara las piedras suizas. Las otras integrantes del equipo fueron Sara McManus y Sofia Scharback.

Las suizas, con la capitana Silvana Tirinzoni, remontaron dos veces, primero con un 3-3 tras seis entradas y luego con un 5-5 tras nueve, pero tuvieron que conformarse con la plata. El bronce fue para Canadá, que el sábado venció a Estados Unidos (8-5).

Por su parte, la sueca Ebba Andersson, seis veces campeona del mundo, se convirtió en la primera campeona olímpica de los 50 kilómetros de esquí de fondo, consiguiendo al fin la presea dorada después de lograr tres platas en las pruebas de 10 y 20 kilómetros y en el relevo en esta misma cita. Así, se cuelga su sexta medalla olímpica, tras conquistar también la plata y el bronce los relevos de 2018 y 2022.

Con un tiempo de 2:16:28, completó la carrera con 2:15 de ventaja sobre la noruega Heidi Weng, de la que consiguió desmarcarse en el kilómetro 29, mientras que la suiza Nadia Kaelin se llevó el bronce al ganar el duelo entre cinco esquiadoras en la última subida.

En la modalidad de esquí acrobático halfpipe, la china Eileen Gu, plata tanto en big air como en slopestyle, se recuperó de una caída en la primera manga para revalidar su título olímpico por delante de su compatriota Li Fanghui, y la campeona mundial, la británica Zoe Atkin, tuvo que conformarse con el bronce.

Gu, de 22 años y nacida en Estados Unidos, gana así dos medallas de oro consecutivas en esta disciplina y ahora acumula un total de seis preseas en Juegos, tres de oro y tres de plata. La competición estaba prevista inicialmente para el sábado, pero se aplazó debido a las malas condiciones meteorológicas.

Por último, Alemania dominó la prueba de bobsleigh cuádruple al conquistar el oro y la plata, con suiza haciéndose con el bronce. El equipo pilotado por Johannes Lochner, que completó el doblete olímpico tras el oro de la prueba de dos con Georg Fleischhauer, y completado por el propio Fleischhauer, Jörn Wenzel y Thorsten Margis, que consiguió el quinto oro de su carrera en este deporte -récord en los Juegos-, lideró desde la primera manga.

El también germano Francesco Friedrich consiguió la plata con su equipo, al igual que en la prueba de dos, tras el doble oro de 2018 y 2022, a 0,57 segundos de los ganadores. Alemania volvió a dominar las pruebas de bobsleigh en Cortina con tres medallas de oro en cuatro carreras; la presea dorada la consiguió Laura Nolte en la prueba femenina de dos.