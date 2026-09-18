Letonia veta la entrada a Alexander Ovechkin y al empresario que pagó la boda de Donald Trump Jr.

Archivo - 26 May 2019, Slovakia, Bratislava: Czech Republic's goalkeeper Simon Hrubec (L) saves a shot from Russia's Alexander Ovechkin during the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship Bronze medal match between Russia and Czech Republic at the Ondrej N - Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Letonia ha declarado personas 'non grata' a los rusos Alexander Ovechkin, jugador de hockey sobre hielo, y Umar Kremlev, mediático empresario que supuestamente pagó parte de la boda de Donald Trump Jr., hijo del actual presidente de Estados Unidos.

Ambos han sido incluidos en una lista que les prohíbe la entrada en Letonia "por un tiempo indefinido", según ha informado este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por Baiba Braze.

En el caso de Ovechkin, uno de los jugadores de hockey sobre hielo más famosos del mundo, ha apoyado a Rusia Unida, partido de Vladimir Putin, de cara a las próximas elecciones; también ha aparecido en un video de campaña junto al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.

Ante la polémica generada, el deportista ha enmarcado este respaldo en su nacionalidad rusa y en que "apoya" a su país, alegando que toda su familia reside ahí y que él hará lo mismo cuando se retire. Ovechkin es, con 929 goles, el máximo anotador en toda la historia de la NHL.

Mientras, Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), es un oligarca cercano a Putin y ha sido señalado por pagar festejos en el marco de la boda del hijo de Donald Trump en Bahamas, algo reconocido por la propia nuera del presidente estadounidense, Bettina Trump.

Las autoridades letonas han indicado que su decisión se adoptó en virtud de un apartado de la Ley de Migración; esa normativa otorga a la ministra de Exteriores la autoridad exclusiva sobre vetar la entrada al país a personas de terceros países.