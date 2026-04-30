Archivo - Illustration of the microphone with the official Ligue 1 McDonald's and DAZN logo during the French championship Ligue 1 football match between Le Havre AC and Paris Saint-Germain on 16 August 2024 at Oceane stadium in Le Havre, France - Photo M - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma televisiva DAZN ha adquirido la empresa ViewLift, proveedor de servicios digitales y 'streaming' con fuerte presencia en el deporte de Estados Unidos, expandiendo su negocio en ese país, según ha informado este jueves en un comunicado que no revela el importe de dicha transacción.

ViewLift cuenta con 140.000 eventos en directo al año y se encuentra disponible en 200 mercados y territorios en todo el mundo, siendo además socio de las principales ligas deportivas en Estados Unidos como son la NFL (fútbol americano) y la NHL (hockey sobre hielo).

También se sitúan entre sus principales clientes hasta 15 equipos profesionales de primer nivel en Estados Unidos, así como otras redes deportivas regionales y grandes propiedades deportivas globales.

La operación todavía está sujeta a las condiciones habituales de cierre y una vez completada la adquisición el negocio de ViewLift, que incluye su plataforma tecnológica y su cartera deportiva, operará como una unidad dentro de DAZN y seguirá liderada por su actual directiva, contando con el apoyo de todo su equipo.

DAZN da así un paso importante en su expansión en el mercado internacional, en concreto en el mercado estadounidense, en el que incluyen colaboraciones con ligas y grandes eventos deportivos, el aumento en su oferta de boxeo en el país norteamericano y la exploración de nuevas oportunidades en streaming e interacción con la audiencia.

Ambas empresas presentan negocios que son altamente compatibles. DAZN aportará una plataforma tecnológica con gran experiencia en el sector deportivo, mientras que ViewLift posee relaciones sólidas con socios en el mercado estadounidense, así como una amplia cartera de clientes a nivel de ligas y equipos y un profundo conocimiento del mercado local.