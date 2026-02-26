Sevilla será la sede del Campeonato del Mundo FIM X-Trial de las Naciones 2026

La delegada de Deportes, María Tena, saluda a uno de los responsables del Campeonato del Mundo de Trial en presencia de Gabriel Marcelli, piloto que representará a España en este evento. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de San Pablo recibirá el próximo 14 de marzo a los mejores pilotos del mundo de trial indoor, que se darán cita en el FIM X-Trial de las Naciones 2026 y colocarán a Sevilla en el "epicentro mundial del motociclismo" gracias a destacadas selecciones nacionales con equipos procedentes de España, Italia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otros países.

El Palacio de los Marqueses de La Algaba ha acogido este jueves la presentación de este evento, en el que la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha afirmado que "para Sevilla es un orgullo acoger una competición de este nivel internacional que sitúa a nuestra ciudad como referente en la organización de grandes eventos deportivos y que, además, permitirá acercar el motociclismo a todos los aficionados sevillanos".

Junto a Tena, han participado en la presentación Ricardo Villena, gerente del IMD; Mariola Rus, directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía; Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta; Rodrigo Castro, CEO del X-Trial; Juan Álvarez, presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Motociclismo; y Gabriel Marcelli, piloto que representará a España en el campeonato y actual número dos del ranking mundial.

El FIM X-Trial de las Naciones Sevilla 2026 reunirá a los mejores especialistas del mundo en una competición directa por el título mundial en la que España defenderá su condición de referente mundial con un equipo liderado por el 38 veces campeón del mundo Toni Bou, que estará acompañado por Gabriel Marcelli, uno de los pilotos con mayor proyección del campeonato y actual número dos del ranking mundial.