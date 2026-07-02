Tebas vuelve a reivindicar la expansión global de Laliga: "Tiene que jugarse un partido en Estados Unidos"

El Presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. - UCM

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vuelto a reivindicar este jueves la expansión global de la liga española de fútbol y expresó que tiene que jugarse un partido de LaLiga EA Sports en Estados Unidos y que es "inentendible" que alguien se oponga a esta idea de "exportar la marca España".

"Estamos hablando de sacar un partido de 380 para hacer marca LaLiga, marca España", ha explicado, indicando que "Europa siempre es muy ingenua en geopolítica", frente al modelo estadounidense que ya exporta partidos de la NFL y la NBA a Europa. Así lo ha expresado Tebas en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

Asimismo, ha calificado de enfermos de "integritis deportiva" a quienes reclaman que jugar un partido en otro continente --cuando por calendario correspondería disputarlo en su propio estadio-- supone una desventaja competitiva.

En este sentido, ha recordado que ciertas competiciones de países europeos, como las supercopas de España e Italia, ya se celebran fuera de sus fronteras nacionales sin que, según su criterio, haya supuesto ninguna desventaja. "La clave es que se jueguen los 11 contra los 11 (...) solo se pone en duda la integridad cuando tiene que ver algo con LaLiga", ha esgrimido.

El mandatario de la competición nacional también ha destacado el peso de LaLiga como un "instrumento de poder blando" esencial para España, representando el 1,44% del PIB nacional y llegando a más de 180 países.

Así, ha recordado que el fútbol es un eje de atracción en viajes institucionales de alto nivel, como las visitas del Rey Felipe VI o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China, donde el interés por este deporte permite abrir puertas en otros ámbitos empresariales y políticos, según ha expresado.

SISTEMA DE COMPETENCIA

En cuanto a la situación actual del modelo de competición y de clubes, Tebas ha expresado que entidades como el Parín Saint Germain o el Manchester City "rompen el sistema de competencia" al contar con un respaldo financiero estatal que no se ajusta a la realidad del mercado.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la institución que dirige con el "modelo europeo de deporte" basado en ligas abiertas, ascensos y descensos, frente al modelo de franquicias cerradas de Estados Unidos o el primigenio de Superliga propuesta por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Tebas ha destacado también el papel de la inteligencia artificial (IA) como herramienta clave para el futuro del deporte, aplicándola ya en LaLiga para la predicción de lesiones y el análisis del rendimiento físico máximo de los jugadores.

Finalmente, Tebas ha abordado la lucha contra la piratería, calificándola como un "tema de soberanía" para defender la propiedad intelectual y la economía del país. "La piratería lo que hace es romper esa propiedad y hace muchísimo daño al sector económico", ha finalizado.