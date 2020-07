Esteban Ocón sería "muy feliz" con Alonso de compañero en Renault

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de Renault Esteban Ocón ha asegurado este jueves que sería "muy feliz" si compartiese equipo con el español Fernando Alonso después de que se haya confirmado el adiós de Daniel Ricciardo a la escudería gala al final de la presente temporada.

"¿Su compañero? Me hicieron esa pregunta muchas veces, por supuesto, durante este período de confinamiento, pero siempre respondo con honestidad, y mi elección personal no tiene relación con lo que el equipo va a hacer, pero tengo una gran relación con Fernando Alonso", indicó en declaraciones a la web oficial de la Fórmula 1.

"El casco que tengo, y el único intercambio que hice entre los conductores fue con él. Él era el que estaba con Michael [Schumacher], ya sabes, sus peleas en los días, y eso me dio el amor por el deporte. No sé si se unirá o no con nosotros, pero definitivamente, si pudiera regresar, sería muy feliz", añadió el francés.

Alonso, por su parte, dijo a través de Twitter que "al mediodía" algunos "contaban que un equipo había dicho no a Alonso y por la noche, que corro en 2020 en ese mismo equipo. Os cuento e informo que voy a correr las 500 Millas de Indianápolis", indicó el asturiano.

Además, el bicampeón del mundo recordó que ha dicho y ha "insistido" durante los últimos meses que ya tiene decidido sus planes de cara a la próxima temporada. "Están decididos los planes futuros y en breve (verano decía) lo compartiría. ¡Y así será!", zanjó el ovetense.

Por su parte, Danielle Ricciardo, quien fue compañero de equipo con Vettel en Red Bull durante una temporada en 2014, también dijo que preferiría la compañía de Alonso como compañero de equipo. "Sólo diría Alonso porque es algo que aún no he experimentado, y creo que los compañeros de equipo son excelentes puntos de referencia", explicó Ricciardo.

"Siempre puedes aprender algo. No creo que haya ningún piloto en este deporte que haya sido perfecto todavía, así que siempre hay una mejora que hacer. Por eso, diría Fernando Alonso, pero ... solo tuve 12 meses con Vettel, eso fue bastante rápido, por lo que no me opondría a eso nuevamente", dijo a la web oficial de la F1.