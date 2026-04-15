Esther Briz: "Ojalá que el formar parte de la Oxford-Cambridge sirva para inspirar a más jóvenes en España"

Archivo - Esther Briz (ESP) attends the Rowing press conference ahead the Paris 24 Olympics Games during the Media Day of Spain at COE Zone in International Village during the Paris 2024 Olympics Games on July 25, 2024 in Paris, France. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La remera Esther Briz tiene claro que no quiere hacer "conscientemente historia" después de ser la segunda española en ganar el pasado 4 de abril la regata Oxford-Cambridge, pero sí que desea que "ojalá sirva para inspirar a más jóvenes en España", mientras que también se muestra ilusionada ante "el reto nuevo" que le supone competir en 'beach sprint', deporte que será olímpico en los Juegos de Los Ángeles (Estados Unidos) de 2028.

"Nunca me he puesto a hacer historia conscientemente, simplemente hago lo que me apasiona y voy a por todas, ero si el camino que estoy trazando sirve para que alguien que viene detrás lo tenga un poco más fácil o sueñe un poco más alto, eso ya es más que suficiente", admite Briz en una entrevista facilitada este miércoles por la Federación Española de Remo.

La aragonesa participó en el éxito de la tradicional regata en la embarcación de la Universidad de Oxford, con otras siete compañeras, un "mundo muy distinto" al 'skiff', individual y en el que compitió en el Mundial de Shanghai (China). "En el 'skiff' todo depende de ti, de tu cabeza, de tu gestión en cada palada y en el 'ocho' de Oxford la fuerza viene del grupo, de la sincronía, de confiar en las compañeras. Ha sido un proceso de adaptación y de mucho aprendizaje, pero también tremendamente enriquecedor, me ha hecho mejor remera y mejor competidora", subraya.

Para la olímpica, "la 'Boat Race' es algo especial, es una de esas competiciones que trascienden el deporte, con una historia y una atmósfera que no se parecen a nada". "Debutar mientras estoy en un momento tan intenso de mi carrera lo hace aún más significativo. Las sensaciones son de ilusión, de orgullo y de mucha motivación", confiesa la remera, que unió su nombre al de Adriana Pérez, doble ganadora en 2021 y 2022 con Cambridge.

"La 'Boat Race' tiene una repercusión enorme a nivel internacional, y que una remera española forme parte de ella creo que puede ayudar a acercar este deporte a gente que quizás nunca había prestado atención al remo. Ojalá sirva para inspirar a más jóvenes en España", desea Briz.

Esta además está cursando un 'MBA' en la prestigiosa universidad británica, la cual le da "un entorno de excelencia, tanto académico como deportivo, que es difícil de encontrar en otro lugar". "Poder compaginar una formación de primer nivel con el entrenamiento de alto rendimiento es una combinación que tiene mucho sentido para mí en este momento. Me preparo para Los Ángeles 2028 en todos los sentidos, dentro y fuera del agua", advierte.

Olímpica en París 2024 junto a Aina Cid en dos sin timonel, ahora quiere clasificarse para Los Ángeles en la nueva modalidad de remo de mar, en esprint. "El 'beach sprint' es la apuesta más clara de cara a Los Ángeles y tiene mucho sentido dentro de mi trayectoria. Lo que he construido en aguas tranquilas me da una base firme, pero el 'beach sprint' exige otra dimensión: explosividad, estrategia, capacidad de adaptación al entorno. Es un reto nuevo y me encanta", asegura.

"Los resultados hablan y eso da confianza, pero en el deporte nunca nada está garantizado. Lo que sé es que estoy en la modalidad adecuada, en el momento adecuado y que voy a dar todo lo que tengo para llegar a Los Ángeles en las mejores condiciones posibles", añade la española, cuatro veces campeona del mundo y dos de Europa en este nuevo deporte.

El remo de mar es hasta ahora poco conocido en España, pero su condición de olímpico provoca que "el nivel sube de golpe" y que "países que hasta ahora no apostaban por ella empiezan a invertir y a fichar talentos". "Nosotros en España llevamos años construyendo y esa ventaja hay que saber mantenerla trabajando el doble", recalca Briz.

La de Zaragoza no esconde que conseguir el billete para los Juegos "es exigente" y que requerirá "estar 'top' en los momentos clave". "Pero prefiero tener que ganarme el puesto a que me lo den, así sé que llego bien. Mi apuesta es con Ander Martín, con quien ya hemos empezado a trabajar con un grupo de profesionales extraordinarios", recuerda.

Ahora, a Briz le queda por delante "una temporada muy bonita y exigente". "Por un lado, tengo la Henley Royal Regatta, que es una de las competiciones más icónicas del remo mundial y una experiencia única. Y por otro, todo el circuito internacional de 'beach sprint' con el clasificatorio, el Europeo y, como gran objetivo, el Mundial en octubre", sentencia.