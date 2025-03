Esther Guerrero: "Mi objetivo es ser competitiva y estar lo más adelante en semifinales"

La atleta española Esther Guerrero en una campaña de New Balance - NEW BALANCE

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Esther Guerrero ha asegurado antes de su participación en el Campeonato del Mundo de Short Track (Pista Cubierta) de China, que se disputa en Nankín del viernes 21 al domingo 23 de este mes, que su principal meta es meterse en las semifinales y quedar lo "más adelante posible" ya que ve complicado, por rankings, meterse en la final de los 1.500 metros.

"Mi principal objetivo es ser competitiva y estar lo más adelante posible en las semifinales. Me gustaría estar cerca de la final, reto difícil pero no imposible. Voy la 24 en el ranking y pasan a la final las 9 primeras. Sabemos bien que el ranking no determina la posición y voy a ir preparada para correr lo mejor posible en la semifinal que me toque", aseguró la catalana en declaraciones facilitadas a Europa Press por New Balance, cuyas zapatillas 1080 usará en este Mundial y en próximas citas.

Eso sí, está bien a nivel anímico. "Me siento con ganas. Decidí ir al mundial después de verme competitiva en el Europeo. La clave será, para mí, que tenga suerte en la semifinal y, sobre todo, que pueda ser una carrera rápida que es, desde mi punto de vista, cuando tengo más opciones", argumentó.

Guerrero logó en enero de este año el récord de España en los 2.000 metros en pista cubierta, en el "mejor inicio posible" para la temporada indoor. "Más allá de la marca, me dio mucha confianza y motivación para afrontar los retos que tenía por delante. Sentí que todo el trabajo de pretemporada daba sus frutos y que podía aspirar a grandes cosas en la pista cubierta, lo que me llenó de ilusión y ganas de seguir compitiendo al máximo nivel", valoró.

La atleta asegura que seguirá compitiendo hasta que no disfrute con ello. "No solo de la competición, sino también del día a día. De momento, mi cuerpo responde, estoy en un buen momento y sobre todo sigo con ilusión, motivación y hambre de mejorar, que es al final el motor de todo", se sinceró.

Y esa hambre le lleva a no estar del todo satisfecha con su actuación en el pasado Europeo de Países Bajos. "Fui a Apeldoorn con grandes aspiraciones. La temporada de pista cubierta había sido difícil para mí porque no conseguí rendir bien en los meetings internacionales a los que fui anteriormente. Aun así, estaba entrenando bien y había conseguido hacer tres carreras buenas en España así que mi objetivo, como siempre, era estar cerca de las medallas", señaló.

"Me fui de allí con una sensación extraña. Creo que corrí bien la final, pero me hubiera gustado otro tipo de carrera, una carrera más rápida. Mi intención era plantearla así, pero por un tema de colocación no pude hacer mucho y peleé todo lo que pude en el cambio final para estar lo más adelante posible. Al final, me fui con un 5º puesto. No lo hubiera firmado. Pero no estoy descontenta", valoró.

Preguntada por cuáles son sus objetivos principales para la temporada 2025, tiene claro que es llegar bien al Mundial absoluto de Tokio, en Japón. "Quiero estar en la final del mundial de Tokio 2025 que será en septiembre. Quiero correr, acercarme de nuevo al récord de España de 1.500", manifestó.