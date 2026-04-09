El Estrella Damn Catalunya Championship homenajeará a Severiano Ballesteros

Archivo - Severiano Ballesteros - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Estrella Damm Catalunya Championship, torneo correspondiente al DP World Tour de golf que se disputará del 7 al 10 de mayo en el RCG de El Prat, realizará el próximo 7 de mayo un homenaje a la figura de Severiano Ballesteros, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de su fallecimiento.

"En esta fecha cargada de emoción el DP World Tour, con el apoyo inestimable de la familia Ballesteros, rendirá homenaje a Seve, figura indispensable del deporte que transformó la historia del golf gracias a su talento, su inigualable carisma y sus triunfos", indicó este jueves la organización del torneo.

El fallecimiento del cántabro, ganador de cinco 'majors', ya coincidió en 2011 con la celebración del Open de España en el recorrido barcelonés del Real Club de Golf El Prat, "lo que refuerza el sentido de este tributo concebido como una celebración de su vida, su legado y su impacto en el golf".

Además, los organizadores recordaron que el vínculo de Severiano Ballesteros con El Prat cuenta también con éxitos en su laureada carrera como las victorias en el Benson & Hedges Open de España de 1981 y el Sanyo Open de 1985.

'Seve', que este jueves 9 de abril habría cumplido 69 años, tendrá un protagonismo especial durante toda la semana en el Estrella Damm Catalunya Championship, y todos los jugadores que lo deseen rendirán tributo a su figura vistiendo de azul marino y blanco, colores con los que el de Pedreña protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera. Además, antes del primer golpe del jueves, el 'starter' dedicará unas palabras a su memoria.

El homenaje a Ballesteros también será visible en distintos puntos del recorrido, con imágenes ubicadas en el 'tee' del hoyo 1, en el 'green' del 18, en diversas zonas estratégicas del campo y en el área de prácticas. Del mismo modo, del lunes al jueves las banderas del hoyo 9 y 18 estarán dedicadas al español y, a partir del jueves, en el hoyo 5 se recordarán sus victorias en el Open Championship (1979, 1984 y 1988) y el Masters de Augusta (1980 y 1983).