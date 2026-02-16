Las Estrellas se llevan el novedoso partido del 'All Star' de la NBA

LOS ANGELES, Feb. 16, 2026 -- Team USA Stars' Anthony Edwards (front) lifts the MVP trophy after the NBA All Star Game between Team USA Stripes and Team USA Stars in Los Angeles, the United States, Feb. 15, 2026. - Europa Press/Contacto/Wu Xiaoling

El equipo de las Estrellas, liderado por el escolta Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), se proclamó este domingo vencedor del novedoso partido que cerró el fin de semana del 'All Star' en la NBA celebrado en Los Angeles, al imponerse al de las Barras, con el Mundial quedando en la tercera posición y sin poder ganar ningún encuentro.

Este nuevo formato para reanimar este encuentro repartió a los jugadores seleccionados en tres equipos, dos de jugadores estadounidenses divididos entre los más jóvenes, que formaron el de las Estrellas, y los de más edad, el de las Barras, y uno de jugadores internacionales que jugaron el del Mundo.

El primer duelo fue entre el 'Equipo Estrellas' y el 'Equipo Mundo', con victoria de los primeros por 37-35 tras una prórroga y después de que sus rivales tuviesen un prometedor 26-17 de ventaja y Anthony Edwards forzase el tiempo extra con un triple a falta de 14 segundos.

Posteriormente, las Estrellas no pudieron sumar su segundo triunfo al caer por un ajustado 40-42 frente a las Barras, que llegaron a ir arriba 33-39 a falta de algo más de un minuto tras un triple de LeBron James (Los Angeles Lakers) y antes de recibir un parcial de 7-0. Sin embargo, casi sobre la bocina, en su última posesión, movieron bien el balón y De'Aaron Fox (San Antonio Spurs) anotó de tres para darles la victoria.

En el último encuentro de este 'round robin', el 'Equipo Barras' también se hizo con el triunfo frente al 'Equipo Mundo' por 48-45 con un espectacular partido de Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), autor de 31 puntos y que dejó fuera a los jugadores internacionales donde sobresalió el pívot francés Victor Wenbanyama (San Antonio Spurs), que logró un total de 33 puntos, 8 rebotes y 3 tapones entre los dos partidos.

Además, el 'Equipo Mundo' echó de menos la participación de estrellas como el canadiense Shai-Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder) y el griego Giannis Antetokounpo (Milwaukee Bucks), mientras que el esloveno Luka Doncic (Los Angeles Lakers) y el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) sólo jugaron el primero y no demasiados minutos.

De este modo, la final la disputaron las Estrellas ante las Barras y esta vez el triunfo fue para los más jóvenes, arrolladores en el choque más desequilibrado de todos y decidido a su favor con un contundente 47-21. Su jugador Anthony Edwards se llevó el trofeo Kobe Bryant al 'Jugador Más Valioso'.